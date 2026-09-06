Galicia deja atrás el pico del fentanilo del año 2021: las recetas caen en los últimos cuatro años

El fentanilo no ha desaparecido de las farmacias gallegas, pero su curva ha cambiado de dirección. Tras años de crecimiento, la dispensación tocó techo en 2021 y desde entonces baja de forma sostenida.

El dato importa porque llega en un momento en el que casi 34.000 pacientes gallegos están bajo seguimiento por tomar medicamentos considerados de alto riesgo, entre ellos opioides como el fentanilo, fármacos que exigen una vigilancia estrecha por su potencial adictivo y por el riesgo de efectos graves si se usan mal. Basta recordar las imágenes de la «pandemia» propiciada por su distribución descontrolada hace años en EE.UU.

La nueva pieza del puzle la aporta el estudio Trends in Fentanyl Dispensing in Spain: The Case of Galicia (2019–2025), firmado por Severo Vázquez-Prieto y Antonio Vaamonde Liste y recién publicado en la revista Diseases. El trabajo analiza la dispensación ambulatoria de fentanilo en Galicia entre enero de 2019 y diciembre de 2025 a partir de recetas oficiales dispensadas en farmacias gallegas.

Los datos proceden de la Subdirección General de Farmacia del Sergas y se expresan en DID, es decir, dosis diaria definida por 1.000 habitantes y día, una medida que permite comparar el consumo poblacional aunque cambien los envases o las dosis prescritas.

Subida del 6% antes de caer

La lectura principal es clara: Galicia no registra una bajada continuada desde 2019, sino una curva en dos fases. Primero, una etapa de aumento entre 2019 y 2021. Después, un descenso progresivo desde 2022 hasta 2025. Según la estimación realizada a partir de los gráficos del estudio, la DID total pasó de unas 0,995 dosis por 1.000 habitantes y día en 2019 a alrededor de 1,058 en 2021. Es decir, una subida aproximada del 6,3% antes de alcanzar el máximo.

Los autores plantean varias posibles explicaciones para ese crecimiento inicial. Entre ellas, la consolidación del fentanilo como opioide de referencia en determinados dolores crónicos, la disponibilidad de distintas formulaciones y el impacto de la pandemia, que pudo reducir el acceso a unidades de dolor, rehabilitación o fisioterapia y aumentar la dependencia de tratamientos farmacológicos. No es una conclusión causal, sino una hipótesis dentro de un estudio observacional.

El punto de inflexión llega en 2021. A partir de ahí, la curva se da la vuelta. Entre 2021 y 2025, la DID total cae de forma gradual hasta situarse en torno a 0,907. La reducción estimada desde el máximo ronda el 14,3%. En el balance completo de 2019 a 2025, el descenso es más moderado, alrededor del 8,9%, precisamente porque antes hubo una fase de crecimiento.

El estudio apunta que esta bajada posterior podría estar relacionada con el plan estatal aprobado en 2021 para optimizar el uso de opioides en dolor crónico no oncológico. Pero los investigadores son prudentes: sus datos permiten describir la tendencia, no demostrar que una medida concreta sea la causa directa del descenso.

Los parches se mantienen

La clave está en mirar no solo cuánto fentanilo se dispensa, sino qué tipo de fentanilo. Las formulaciones de liberación inmediata —bucal, nasal y sublingual— son las que más bajan. Y esa caída tiene especial relevancia sanitaria porque el propio estudio las vincula a un mayor riesgo de abuso y adicción frente al uso transdérmico.

El fentanilo bucal es el caso más llamativo: desciende durante todo el periodo. Según la estimación a partir de las figuras, pasa de unas 0,246 DID en 2019 a unas 0,035 en 2025, lo que supone una caída aproximada del 86%.

El nasal sube ligeramente en 2020, pero después entra en descenso hasta unas 0,041 DID en 2025. El sublingual también crece de forma transitoria en 2020 y 2021, antes de bajar hasta alrededor de 0,095 DID al final de la serie.

Los parches cuentan otra historia. El fentanilo transdérmico no empieza a bajar al mismo tiempo que las formulaciones rápidas. Al contrario: sigue aumentando entre 2019 y 2023 y solo retrocede en 2024 y 2025. Además, es con diferencia la presentación más utilizada.

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La conclusión, por tanto, no es que Galicia haya reducido todo el fentanilo por igual. La reducción más intensa se produjo en las formas de acción rápida. Los parches, en cambio, resistieron más tiempo y terminaron 2025 cerca del nivel de 2019.