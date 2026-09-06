Galicia solo reutiliza el 15% de sus aguas residuales pese a intensificarse las sequías: «La tecnología existe y al final sale más barato»

Galicia atraviesa una de sus peores sequías y el cambio climático amenaza con incrementar estos episodios en el futuro. La Xunta empieza ya a plantearse la posibilidad de construir nuevos embalses, además de explotar acuíferos en el subsuelo. Pero el agua también se recicla. Las aguas residuales pueden regenerarse y destinarse a la agricultura, la industria o a usos municipales como riego de jardines o baldeos. Sin embargo, el porcentaje de reutilización en la comunidad gallega es aún bajo: el 15 por ciento.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 solo una séptima parte de las aguas residuales fueron regeneradas para volver a utilizarse. Es un porcentaje pequeño, pero aun así Galicia es de las comunidades que más reutiliza sus recursos hídricos —ocupa el sexto lugar en el ranking—. En todo caso, está lejos de Murcia, que reaprovecha casi la totalidad, o de Canarias, que alcanza casi el 50 por ciento.

Reutilizar el agua consiste en darle un nuevo uso. Cuando las aguas residuales llegan a la depuradora son tratadas antes de ser devueltas al río o al mar. En este caso, han recibido el tratamiento necesario para ser vertidas, pero no están suficientemente limpias para volver a ser usadas. Para regenerar el agua se la somete a un proceso adicional o complementario de desinfección, filtración o eliminación de microorganismos que permite reaprovecharlas de nuevo.

Normativa

En España la reutilización de aguas residuales está regulada por un real decreto de 2024 y se les puede dar un uso urbano, agrario, industrial o recreativo, pero no pueden ser destinadas al consumo humano. La ventaja es que se evita utilizar agua de un río, un embalse o un acuífero para tareas que no necesitan agua potable. «Permite liberar recursos de mayor calidad para el abastecimiento humano, reducir las extracciones de agua superficiales y subterráneas y aumentar la resistencia ante sequías y cambio climático», justifica la norma estatal.

Para reutilizar estas aguas es necesario que las depuradoras incorporen la tecnología necesaria para regenerarlas. En Galicia, algunas EDAR ya la tienen, pero todavía no está generalizado. La propia conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, señala que una de las prioridades en los presupuestos de su departamento para el próximo año será adaptar estas estaciones de depuración para que puedan dar una segunda vida a las aguas residuales. El objetivo es, sobre todo, fomentar este reaprovechamiento en el ámbito industrial.

«No puede ser que en las ciudades se esté usando agua potable para baldear las calles» Javier Cancela — Ingeniero agrónomo

El ingeniero agrónomo y profesor del Campus Terra de la Universidade de Santiago, Javier Cancela, tiene claro que a Galicia aún le queda «bastante potencial» en cuanto a la regeneración de aguas. «No puede ser que en las ciudades se esté usando agua potable para baldear las calles», apunta. En su opinión, hace falta un plan estratégico específico que regule los usos del agua regenerada.

Así, explica que la tecnología ya existe y, aunque aclara que hace falta adaptar las depuradoras para que puedan regenerar el agua, «a priori la reutilización sale más barata que potabilizar el agua». Este experto señala además que este recurso está disponible los 365 días del año y, por esta razón, apunta que podría servir también para recargar los acuíferos en aquellos momentos en que no hay sequía y no se necesita para otros usos. «Eso sí, en este caso, se exige que la calidad del agua regenerada sea top», advierte.

Pero la reutilización del agua no debe ser la única solución a los problemas de escasez. A su juicio, la respuesta debe ser «un mix» donde se recurra a pozos, agua regenerada, trasvases, lluvia... «Se trata de usar el mejor recurso en cada momento, pero las instalaciones tienen que estar preparadas», señala.

Barreras

Además, existen obstáculos que impiden reutilizar agua en mayores cantidades. Según la normativa del Gobierno, en zonas del interior el reaprovechamiento de estos recursos hídricos está supeditado a que se renuncie a las concesiones de regadío. Cancela pone como ejemplo la estación depuradora de Lugo, que cuenta con instalaciones para regenerar. «Pero esa agua iba a ser devuelta al Miño porque en otro tramo más abajo va a ser captada para el abastecimiento de Ourense, por eso se exige que se mantenga un caudal mínimo en el río», explica.

Es decir, se establece como condición que si se reutiliza el agua eso sustituya a las concesiones de captación. «Y eso es conflictivo, porque la gente no quiere perder los derechos de regadío», avisa. Sin embargo, ese problema no existe en la costa, donde las aguas residuales se iban a verter al mar y su reutilización no tiene impacto. Por eso, este ingeniero agrónomo considera que es en el litoral donde más potencial tiene la regeneración del agua.

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Otra barrera es que, en el caso de querer reaprovechar estos recursos hídricos una vez tratados para la agricultura, las instalaciones, que acostumbran a situarse al lado de las depuradoras, suelen estar lejos de las zonas agrarias. Además, Cancela cree que hay que vencer las reticencias sociales: la gente no lo ve seguro, aunque regar con esas aguas «no tiene ningún problema».