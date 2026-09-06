Volotea cancela la venta de 32 rutas para este invierno

Otoño de cambios para una de las aerolíneas de bajo coste llamadas a ocupar el espacio de Ryanair en España y buena parte de Europa. Volotea ha retirado de la venta 32 rutas para la temporada de invierno 2026/27 (octubre-marzo), según ha trascendido este lunes a través de fuentes del sector aviación. La low cost española ajusta su red en un momento en el que refuerza su presencia en Galicia y Navarra tras adjudicarse contratos públicos de conectividad, lo que le obliga a redistribuir su flota de unos 42 aviones Airbus A319 y A320 hacia las nuevas operaciones.

Fiel a su lema de «la aerolínea de las pequeñas y medianas ciudades», las bases más afectadas por este recorte son mayoritariamente en aeropuertos regionales franceses. Burdeos pierde ocho conexiones (entre ellas a Lanzarote, Fuerteventura o Tenerife-Sur). Lyon deja de ofertar seis rutas (incluidas Málaga, Gran Canaria y Oporto). Brest pierde cuatro (incluidas Lanzarote, Barcelona y Tenerife-Sur), mientras Nápoles elimina otras cuatro. También sufren recortes Lille, Marsella, Rodez, Estrasburgo y Toulouse. La mayoría de estas rutas regresan con la temporada alta de aviación, entre finales de marzo y octubre.

Entre las conexiones canceladas destacan numerosos enlaces con aeropuertos españoles: varias a las islas Canarias (Lanzarote Gran Canaria, Tenerife Sur y Fuerteventura), además de Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga y otras. En total, alrededor de una veintena de las 32 rutas tienen como destino o involucran escala española.

También los gallegos se verán afectados al suprimirse dos en Oporto, las que conectan con Lyon y Rodez. Si bien la primera cuenta todavía con Easyjet y Transavia, la que conecta con esta ciudad de Occitania desaparecerá de la parrilla de Sá Carneiro.

Nuevas operaciones en A Coruña y Navarra

La compañía fundada por Carlos Muñoz se ha hecho recientemente con el contrato del Consorcio de Turismo de A Coruña para operar cinco rutas nacionales desde Alvedro (Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante), con previsión de inicio antes de fin de año y una oferta de más de 200.000 plazas anuales.

Además, arrancará en noviembre la conexión directa Pamplona-Sevilla, primera operación de Volotea en el aeropuerto navarro, con dos frecuencias semanales. Estos nuevos contratos obligan a reasignar capacidad de la flota, en un contexto de reorganización de red para optimizar la rentabilidad de invierno.

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Posibles motivos del recorte, según análisis del sector, incluyen el ahorro de costes debido a los precios del queroseno. A su vez influye la necesidad de reubicarse allá donde tiene garantizados contratos de apoyo público. En los últimos meses las asociaciones de consumidores cargaron contra el recargo por pasajero por el encarecimiento de los combustibles.