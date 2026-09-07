El impacto de la ley de nietos: casi uno de cada cinco electores gallegos ya reside en el exterior

En octubre de 2022, la Oficina del Censo Electoral contabilizaba 469.986 gallegos residentes en el extranjero con derecho a voto en elecciones autonómicas, generales y europeas. Fue entonces cuando la vía de nacionalización prevista en la Ley de Memoria Democrática para hijos, nietos y bisnietos de emigrantes comenzó a aplicarse. Desde esa fecha, el Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes (CERA) de Galicia ha crecido en 43.877 personas, hasta alcanzar los 513.863 electores en el extranjero. Un alza del 9,3% de los votantes en el exterior en tan solo cuatro años que supone que casi una de cada cinco personas con derechos electorales resida en el extranjero.

Precisamente, los efectos electorales de estas nacionalizaciones han estado en el foco desde el inicio. Desde la mitad derecha del arco parlamentario se ha llegado a vislumbrar «ingeniería electoral para fabricar votantes» —así se refirió a la norma el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo — en una medida que el Gobierno defiende que trata de saldar una deuda histórica con los descendientes de aquellos españoles que se vieron obligados a abandonar el país en el contexto de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

En este sentido, el Tribunal Supremo aborda hoy los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa, que pretenden suspender los efectos electorales de las nacionalizaciones de descendientes de españoles. La Abogacía del Estado y la Junta Electoral Central se han opuesto a las medidas cautelares solicitadas, al considerar que supondrían eliminar el derecho a sufragio de ciudadanos que ya han adquirido la nacionalidad.

El representante de Vox Jorge Buxadé ha defendido que la elaboración del CERA no es una operación administrativa neutral porque determina quién puede ejercer el voto. Así, la formación de Santiago Abascal e Iustitia Europa sostienen que el crecimiento del censo vinculado al proceso de nacionalización puede tener consecuencias electorales.

La posición del Gobierno y del órgano electoral es radicalmente distinta. La Junta Electoral Central argumenta que la suspensión solicitada afectaría al derecho de sufragio de ciudadanos concretos y que ese perjuicio no podría ser reparado posteriormente. La Abogacía del Estado, además, considera que las medidas planteadas parten de una premisa discriminatoria al pretender diferenciar a los españoles en función de la vía por la que obtuvieron la nacionalidad.

Ourense tiene el mayor peso exterior

Atendiendo a la situación que se dibuja en la comunidad, el crecimiento del CERA no se reparte de manera uniforme entre las cuatro provincias. A Coruña es la que más electores incorpora en términos absolutos, con 15.233 más desde octubre de 2022, al pasar de 162.462 a 177.695. Le sigue Pontevedra, que suma 13.476 y alcanza los 149.329 inscritos. Ourense anota otros 7.933 electores y llega a 110.503, mientras que Lugo añade 7.235 y alcanza los 76.336.

Si bien, si se atiende al peso que tiene el electorado exterior sobre el conjunto de personas con derecho a voto, el mapa cambia sustancialmente: Ourense es, con diferencia, la provincia donde el CERA tiene mayor influencia, los electores ourensanos residentes en el extranjero representan el 30,8% de todo su censo electoral. Es decir, prácticamente uno de cada tres electores ourensanos vive fuera de España. En Lugo el porcentaje alcanza el 22,5%, mientras que A Coruña (16,1%) y Pontevedra (16,2%) se sitúan por debajo de la media gallega.

En el conjunto de Galicia, los 513.863 electores residentes en el extranjero suponen ya el 18,9% del censo electoral, casi uno de cada cinco.

Voto exterior

El interés político por la evolución del CERA se explica también por su capacidad para modificar resultados ajustados. En las últimas elecciones generales, el voto procedente del extranjero alteró el reparto del último escaño de Madrid, que pasó del PSOE al PP tras el escrutinio de las papeletas exteriores. Una circunstancia que obligó a los socialistas a precisar del voto favorable de Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

Noticias relacionadas

En Galicia, el voto de la emigración tuvo una participación especialmente elevada en las primeras décadas del siglo, superando el 30% en las elecciones autonómicas de 2005 y 2009 y en los comicios generales de 2008. Sin embargo, la implantación en 2011 del voto rogado supuso un drástico recorte de la participación electoral de la emigración, que en ninguno de los comicios celebrados desde entonces hasta 2020 llegó a superar el 4,5%. Este requisito, que obligaba a los electores en el extranjero a solicitar previamente la documentación electoral en cada una de las citas con las urnas, se eliminó en 2023 elevando ligeramente la participación de la diáspora gallega, que alcanzó el 6,3% en las generales de aquel año y el 4,8% en las últimas autonómicas.

Fuente: El Correo Gallego