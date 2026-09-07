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Muere un hombre en Ourense por grave falta de oxígeno mientras elaboraba vino en un lagar

Ocurrió en el lugar de Sandín, en Monterrei, y la víctima fue encontrada en el interior del lagar

Personal del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112.

Personal del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112. / Axega / MARCOS MANTEIGA

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R. V.

Vigo

Un hombre ha muerto en Monterrei (Ourense) por una grave falta de oxígeno mientras elaboraba vino en el lugar de Sandín, cuando la concentración acabó siendo de apenas un 10 por ciento, debido al proceso de fermentación.

El 112 indica que estaba en un lagar y que cuando los bomberos llegaron y realizaron las mediciones, comprobaron ese nivel, que era incompatible con la vida.

El aviso llegó a las 21:50 horas del domingo a través del personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que informó de que los vecinos llevaban aproximadamente una hora sin tener noticias del varón.

Minutos después, se comunicó que se encontraba en el interior del lagar y que estaban tratando de sacar su cuerpo. Una vez en el exterior, el personal sanitario confirmó ya el fallecimiento.

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Desde el 112 Galicia se solicitó la intervención de los Bomberos de Verín para hacer frente a la emergencia. Asimismo, fueron alertados los agentes de la Guardia Civil.

Fuente: Faro de Vigo

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