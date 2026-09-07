Del sobrino de Pondal a una tía de Rajoy: el CSIC recupera la ciencia gallega depurada por el franquismo

Isidro Parga Pondal, sobrino-nieto de Eduardo Pondal, regresó a Galicia en 1933 después de haber sido becado por la Junta para Ampliación de Estudios (JAE) para estudiar Geoquímica en Zúrich. En la Universidade de Santiago de Compostela (USC) creó el primer laboratorio universitario de esta disciplina en España. Comprometido con los valores republicanos y militante del Partido Galeguista, las crónicas de la época hablan de un profesor que trabajó en la modernización de la institución e incorporó a la mujer en sus equipos de investigación.

El golpe de Estado de 1936 cortaría aquella trayectoria. El franquismo le depuraría sus responsabilidades académicas y sería expulsado de la USC. Así, en 1940, crearía el Instituto Xeolóxico de Laxe desde donde lograría reorientar su carrera hacia la investigación geológica desde el ámbito técnico y empresarial.

Busto de Parga Pondal instalado en la entrada de la Facultad de Química de la USC en 2015 / Cedida

Su historia permite entender qué acaba de hacer el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El organismo ha abierto al público un archivo que reconstruye los expedientes de 511 personas vinculadas a la JAE que fueron sometidas a algún tipo de depuración tras la Guerra Civil.

La investigación, desarrollada durante más de dos años, parte de una cuestión incómoda para la propia institución. Durante décadas se presentó al CSIC, creado en 1939, como heredero natural de la JAE. Sin embargo, la reconstrucción de sus expedientes muestra una historia menos lineal. «Son muchas las rupturas y muy pocas las continuidades», explica la historiadora del CSIC Ana Romero de Pablos, responsable del proyecto.

La JAE había convertido las estancias en el extranjero y la investigación experimental en instrumentos para modernizar la ciencia española, bajo la presidencia vitalicia del primer Nobel español, Santiago Ramón y Cajal. Su desmantelamiento tras la victoria franquista dio paso a un nuevo modelo científico que proclamaba como objetivo la «restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias».

En esa ruptura, entre los 511 expedientes estudiados aparecen, además de Parga Pondal, otros diez gallegos. Además de investigadores nacidos fuera de Galicia cuya trayectoria quedó vinculada a ella, como Cruz Gallástegui, director de la Misión Biológica.

El guipuzcoano llegó a Santiago en 1921 para dirigir la Misión, creada ese año por la JAE. Desde Pontevedra, donde se instaló en 1927, Gallástegui convirtió el centro en un espacio de investigación aplicada al campo gallego, tratando de llevar los avances de la genética experimental a la mejora de los cultivos y de la ganadería. Sus trabajos buscaban obtener variedades más productivas y adaptadas a las condiciones locales, especialmente en el maíz, y trasladar después esos conocimientos a agricultores y ganaderos, lo que convirtió a la Misión en un referente de la investigación agraria española.

El golpe puso esa actividad en peligro. Sus vínculos con el Partido Galeguista sirvieron de pretexto para las acusaciones de la prensa falangista. Gallástegui intentó defenderse y proteger al personal de la Misión, y su prestigio y la posible intervención de dirigentes del galeguismo conservador de Pontevedra evitaron que fuese apartado, aunque las condiciones dificultaron el trabajo, según apunta el Consello da Cultura Galega.

La disolución de la JAE y la creación del CSIC en 1939 integraron la Misión en el nuevo organismo, pero los primeros años estuvieron marcados por la precariedad económica. Gallástegui nunca llegó a ser funcionario del CSIC y cobraba su sueldo de las diputaciones gallegas. En 1949, ante la inestable situación económica, aceptó trabajar para la empresa comercializadora de semillas PRODES y se trasladó a Valladolid. De todos modos, mantuvo la vinculación con el patronato de la Misión y con sus colaboradores. Ya en 1953, resueltos sus problemas contractuales, pudo regresar a Pontevedra.

Cruz Gallástegui, durante la primera etapa de la Misión Biológica en Santiago / Cedida

Exilio

Otros miembros de la Misión no corrieron la misma suerte. Bibiano Fernández Osorio-Tafall, nacido en Pontevedra, naturalista y genetista, era secretario del proyecto que dirigía Gallástegui. Sin embargo, mientras el guipuzcoano pudo conservar su puesto pese a sus vínculos con el galeguismo, el compromiso político de Osorio-Tafall era una parte central de su trayectoria: fue alcalde de Pontevedra, presidente de la Diputación, diputado republicano y presidió en 1932 la Asamblea de Municipios para redactar y discutir el Anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Galicia.

Tras el golpe de Estado su perfil político se hizo todavía más difícil de separar de su actividad científica. Ocupó las subsecretarías de Trabajo y Gobernación y terminó como Comisario General de los Ejércitos de la República. En febrero de 1937, la Comisión Depuradora ya había propuesto su separación definitiva del servicio y su baja en el escalafón de catedráticos. La derrota republicana le cerró cualquier posibilidad de regresar a la carrera científica que había construido en Galicia y en marzo de 1939 emprendió el exilio.

Pasó por Estados Unidos y Francia antes de establecerse en México. Allí reconstruyó su carrera científica como profesor universitario de Bioecología y Recursos Naturales. En 1948 se incorporó a Naciones Unidas y, un año después, asumió la dirección de la Oficina Regional de la FAO para América Latina con sede en Santiago de Chile.

Otro de los que tuvieron que abandonar el país fue Ramón Iglesia Parga, único compostelano del grupo. Historiador y archivero, había trabajado desde 1925 en el Centro de Estudios Históricos de la JAE. Tras el golpe de Estado, sus convicciones republicanas le hicieron incorporarse al Ejército y a lo largo de la Guerra Civil fue oficial de artillería, capitán de Estado Mayor y comandante en las Brigadas Internacionales.

Ramón Iglesia Parga / Cedida

La derrota tuvo consecuencias directas sobre su carrera: una orden de julio de 1939 dispuso su baja definitiva del escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Ese mismo año salió al exilio con destino a México, donde trabajó como profesor, traductor y editor.

Las historias de Osorio-Tafall e Iglesia representan una de las formas más radicales de ruptura: el exilio. Una situación a la que también se vieron abocados Manuel Martínez-Risco Macías, físico nacido en Ourense y discípulo de Blas Cabrera, que continuó su investigación en Francia; Ramón Pérez-Cirera Jiménez-Herrera, coruñés y fisiólogo formado en la escuela de Juan Negrín, que prosiguió su carrera académica en México; y Carlos Velo Cobelas, biólogo nacido en Cartelle, profesor e investigador y uno de los pioneros del cine científico español, que desarrollaría en México buena parte de su trayectoria cinematográfica.

Traslados

Sin embargo, la depuración no impidió que muchos de estos científicos pudieran continuar con su carrera en España. Según la directora del proyecto llevado a cabo por el CSIC, Ana Romero de Pablos, así fue en el 60% de los casos, mientras que el resto acabó en el exilio, apartado de su puesto o muerto en prisión.

María Brey Mariño, nacida en A Pobra de Trives, fue una de las científicas gallegas que, pese a ser depurada, pudo seguir trabajando. Había trabajado en el Centro de Estudios Históricos de la JAE, que dirigía el coruñés Ramón Menéndez Pidal, y pertenecía al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

Su primer destino, en 1931, fue la biblioteca de la USC y, más tarde, a través de un concurso de méritos accedió a la Biblioteca de la Presidencia del Consejo de Ministros, en Madrid. Tras la guerra fue denunciada anónimamente y depurada en 1940, de forma que quedó inhabilitada para desempeñar cargos de confianza y fue trasladada forzosamente a Huelva.

Brey, tía materna del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, pudo regresar a Madrid en 1943, donde continuó su carrera e investigación bibliográfica en la Biblioteca de las Cortes y en la Fundación Lázaro Galdiano.

El suyo no fue el único caso de quienes pudieron continuar en España. José Ramón Crecente Vega, nacido en Castro de Rei y vinculado a la enseñanza, siguió ejerciendo como profesor en distintos institutos. María Dolores Pardo Gayoso, catedrática de Matemáticas, también permaneció en España tras pasar por el proceso depurador. Y Francisco Javier Sánchez Cantón, historiador del arte nacido en Pontevedra, fue rehabilitado sin sanción y continuó su carrera en el Museo del Prado y, posteriormente, en el CSIC.

Junto a ellos aparece María de la Concepción Rof Carballo, farmacéutica nacida en A Coruña que desarrollaría posteriormente su trayectoria científica en Barcelona como profesora de Historia de la Farmacia en la Universidad de Barcelona.

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La investigación permite así reconstruir qué ocurrió con quienes formaban parte de aquella red científica previa al franquismo y cómo la depuración alteró sus trayectorias. El CSIC, una institución acostumbrada a investigar el futuro, ha tenido que mirar esta vez hacia su propio pasado para revisar cómo su fundación, más que una continuidad del trabajo de la JAE, supuso una ruptura con aquel modelo.

Fuente: El Correo Gallego