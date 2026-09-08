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Educación

Batacazo en PISA de Galicia: el alumnado pierde más de 20 puntos de media en cada competencia analizada

España se queda por debajo del promedio de la OCDE en ciencias, matemáticas y lectura

Rueda de prensa del Ministerio de Educación con el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, y el analista senior de la OCDE y responsable de la coordinación del estudio PISA, Tue Halgreen.

Rueda de prensa del Ministerio de Educación con el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, y el analista senior de la OCDE y responsable de la coordinación del estudio PISA, Tue Halgreen. / Ministerio de Educación

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Carmen Villar

Santiago

Galicia ha retrocedido una media de 20 puntos en PISA con respecto a los datos de la anterior edición. Y el descalabro es generalizado: en ciencias, el punto fuerte del alumnado gallego, y la competencia que mejor sobrellevó el retroceso debido a la pandemia, los estudiantes consiguen una puntuación media de 486 puntos, frente a los 506 de 2022; otro tanto ocurre en matemáticas, donde pasan de 486 puntos a 466. El descenso más acusado se produce en lectura, donde la caída es de 31 puntos, desde 485 a 454.

La situación de Galicia no es excepcional. Los datos de España muestran también el batacazo y el Ministerio habla de que los resultados son «significativamente» inferiores al promedio de OCDE en todos los ámbitos: en la competencia científica, el rendimiento del país (477) es significativamente inferior al promedio OCDE (482), aunque no presenta diferencias significativas con el total UE (481).

En cuanto al rendimiento en lectura, España (451) queda «significativamente», admite, por debajo del promedio OCDE (461) y del total UE (459).

Respecto a los resultados obtenidos en la competencia matemática, el rendimiento de España (457) queda «significativamente» por debajo del promedio OCDE (463) y el total UE (463).

Un descenso «generalizado» en la OCDE

El descenso de Galicia se suma al registrado ya en la edición anterior, que expertos atribuyeron a la pandemia. En aquel momento la puntuación media relegó a la comunidad al sexto puesto en el Estado después de que hubiera presumido de liderazgo. Solo el registro en ciencias, en el que Galicia mantuvo el primer puesto, pero compartido con Castilla y León, salvó al alumnado de 15 años de un retroceso más intenso.

Entonces la Xunta atribuyó los resultados a la pandemia. En esta ocasión los especialistas de la OCDE han buscado la responsabilidad en varios frentes porque el descenso de rendimiento es «generalizado» a nivel internacional en las tres competencias. Así, en lo que respecta al alumnado, hablan de disminución de la atención; en el sistema educativo, se menciona la existencia de aulas más diversas; en los centros se refiere una mayor necesidad de apoyo al alumnado y, en lo que respecta a tendencias sociales, se mencionan los cambios de hábitos de lectura, la vida más digital y la pandemia.

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Los nuevos datos sitúan a Galicia de quinta en ciencias y matemáticas y octava en lectura.

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Fuente: Faro de Vigo

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