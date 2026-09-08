Más pública, menos gasto para las familias: el BNG reclama bajar los costes de la vuelta al cole

La vuelta al cole arranca hoy con un coste que, según el BNG, ronda los 500 euros por alumno para las familias. Ante esta situación, la portavoz nacional de la formación, Ana Pontón, reclamó una enseñanza pública con menos costes para los hogares, más recursos y un servicio de comedor universal.

Durante un acto en el CEIP Bergantiños de Carballo, Pontón presentó su el 'Plan Máis Ensino Público', con el que propone recuperar la gratuidad de los libros de texto, universalizar los comedores escolares y elevar la inversión educativa hasta el 4% del PIB de Galicia. El paquete incluye también medidas para reforzar el profesorado, reducir las ratios, disminuir la burocracia y mejorar la atención al alumnado con necesidades especiales.

Pontón situó el comedor entre las principales carencias del sistema, por su importancia tanto educativa como para la conciliación familiar. En el propio centro visitado, criticó el recorte de especialistas de audición y lenguaje, que calificó de «inadmisible». La portavoz nacional del BNG acusó a la Xunta de «mirar para otro lado» ante el deterioro de la enseñanza pública y aseguró que Galicia es la comunidad que menos invierte por habitante en educación, con una media de 1.091 euros anuales, casi 200 euros menos que la media estatal.

Frente a esta situación, Pontón denunció que «mientras se deteriora la enseñanza pública, la Xunta lo que hace es engordar la privada», y cifró en un 47% el incremento de la inversión en esta última, hasta alcanzar los 367 millones de euros. A su juicio, este desequilibrio responde a «la ideología del Partido Popular». «Necesitamos un gobierno que esté pendiente de las familias y no de la agenda ultra madrileña del Partido Popular», concluyó.

Noventa familias, en lista de espera en Carballo

El problema del comedor tiene una traducción concreta en Carballo. El alcalde, Daniel Pérez, señaló que 90 familias permanecen en lista de espera para acceder al servicio, de las que 37 corresponden al CEIP Bergantiños. El regidor defendió que se trata de un «servicio básico» que debe formar parte de una educación pública y de calidad y reclamó una solución que no pase por restar espacios educativos.

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En el caso del Bergantiños, explicó, se ha planteado incluso «partir una biblioteca» para habilitar el comedor. Pérez lamentó los «momentos de tensión» que se están viviendo con el inicio del curso y reclamó una alternativa que permita ampliar el servicio sin sacrificar otros espacios de los centros educativos.

Fuente: El Correo Gallego