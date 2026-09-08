Sanidade aprueba un nuevo plan para abordar la salud mental: prevé incorporar 350 profesionales en los próximos cuatro años

La pandemia del coronavirus erosionó la salud mental de millones de personas que se vieron confinadas en sus casas. En Galicia la situación no fue distinta y, desde entonces, son cada vez más quienes padecen algún trastorno que precisa atención profesional. En este contexto, el Ejecutivo gallego dio este lunes el visto bueno a su segundo plan estratégico para abordar la salud mental. El principal objetivo, tal como detalló el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, es «consolidar un sistema más accesible, humanizador e innovador», con especial atención a los colectivos considerados más vulnerables, entre ellos niños, adolescentes y personas mayores.

Para ello, la Xunta se marca como propósito incorporar durante los próximos cuatro años, periodo de vigencia del plan, a 357 profesionales de este ámbito. De ellos, 124 serán psiquiatras y psicólogos clínicos. Caamaño apuntó que 22 se integrarán «de manera progresiva» en la Red de Psicología Clínica de Atención Primaria, hasta completar un equipo de 50 profesionales. A ellos se sumarán 101 profesionales de enfermería especialistas en salud mental, 68 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 29 trabajadores sociales, 21 terapeutas ocupacionales y 14 auxiliares administrativos.

El Ejecutivo destinará a todo ello una partida «histórica» de 177 millones de euros, con la que busca «redoblar esfuerzos» frente a la estrategia anterior, cuyo presupuesto fue de 83 millones. «Queremos dar respuesta a una demanda creciente de atención en salud mental mediante un incremento de los recursos económicos y humanos y una mejora de la coordinación y accesibilidad de los servicios», remarcó Caamaño ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Gobierno gallego.

La estrategia, que la Consellería irá desgranando con mayor detalle en los próximos días, establece seis líneas de actuación, dentro de las que se pondrán en marcha diferentes medidas: trastorno mental grave; salud mental en la infancia y la adolescencia; atención en edades avanzadas; trastorno mental común; programas y unidades monográficas; y trastornos adictivos y conductas relacionadas. El titular de Sanidade avanzó que entre las novedades del nuevo marco de actuación está extender las unidades de rehabilitación psiquiátrica hospitalaria a todas las áreas sanitarias, potenciar la hospitalización a domicilio para los pacientes con trastornos de mayor gravedad y ampliar los equipos de continuidad de cuidados y las plazas de rehabilitación psicosocial y laboral.

En el caso de los menores, otro de los colectivos considerados vulnerables, entre los propósitos de la Xunta está la ampliación progresiva hasta los 18 años de los tratamientos de psiquiatría infantojuvenil, con el objetivo de garantizar un paso seguro a la edad adulta de los adolescentes con alta complejidad clínica, así como reforzar la detección temprana de conductas de riesgo. Para las personas mayores se desarrollarán programas específicos de psicogeriatría en todas las áreas sanitarias y actuaciones contra la soledad no deseada.

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Respecto a los trastornos mentales comunes, especialmente la ansiedad y la depresión, se reforzará la capacidad de Atención Primaria y se consolidará la Red de Psicología Clínica para priorizar las intervenciones psicológicas frente al uso excesivo de psicofármacos. El plan prevé además ampliar los programas para patologías de alta complejidad, como la conducta suicida, la depresión resistente o los trastornos de la conducta alimentaria, con la creación de una segunda unidad de referencia para estos últimos en el sur de Galicia.

Fuente: El Correo Gallego