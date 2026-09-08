El tiempo en A Coruña: un frente dejará nubes y precipitaciones este martes

La llegada de un frente nuboso al noroeste peninsular dejará este martes cielos cubiertos con precipitaciones persistentes en A Coruña, especialmente durante las primeras horas. También se esperan brumas y nieblas matinales. Hacia el final del día, cesarán las lluvias y se alternarán las nubes con los claros.

Las temperaturas se mantendrán elevadas, aunque irán en descenso, con valores térmicos que oscilarán entre los 17º y los 23º. El viento soplará de componente oeste.

La predición meteorológica de la Aemet apunta a que el paso del frente continuará afectando durante buena parte de la jornada del miércoles, aunque, a partir del jueves, se espera el regreso de la estabilidad.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: