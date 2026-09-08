Las universidades gallegas, ante el reto de reservar plazas docentes para personas con discapacidad

Las universidades públicas gallegas forman parte del sistema en el que un nuevo estudio ha detectado un «incumplimiento generalizado» de la obligación de reservar plazas para personas con discapacidad en el acceso al profesorado permanente como una fórmula para garantizar mayor igualdad de condiciones. La investigación, elaborada por el catedrático de la Universidad de Salamanca Francisco José Plaza Martín, analiza una década de convocatorias, entre 2016 y 2025, y concluye que las universidades españolas dejaron sin reservar, como mínimo, 2.000 plazas que deberían haber estado destinadas a este colectivo, y advierte de que el número real podría aproximarse a las 3.000.

El trabajo no ofrece en la información difundida este sábado un desglose individualizado de las universidades de Santiago, Vigo y A Coruña, pero las tres forman parte del sistema público universitario analizado. El estudio sitúa así también a Galicia ante una pregunta de difícil respuesta: cuántas de las plazas de personal docente e investigador permanente que se convocaron durante la última década debían haber salido por el turno de reserva y cuántas llegaron finalmente a hacerlo.

Precisamente esa falta de información es una de las principales conclusiones de la investigación. Plaza Martín sostiene que la reserva legal debería haberse aplicado en 480 ocasiones en las 48 universidades públicas españolas analizadas durante esos diez años. Sin embargo, sólo ha podido acreditar su cumplimiento en siete ocasiones, una cifra que califica de «anecdótica».

La dificultad para saber qué ocurre en Galicia

El problema no es solo el posible incumplimiento, sino también la dificultad para rastrearlo. La investigación se elaboró a partir de solicitudes de acceso a la información pública y resoluciones rectorales, pero se encontró con universidades que no respondieron, que aseguraron no disponer de registros o que plantearon dificultades para localizar los datos.

La ausencia de información homogénea hace imposible, a partir de los datos difundidos, cuantificar qué parte de esas plazas no reservadas corresponde a las tres universidades públicas gallegas. Y ese es, precisamente, uno de los puntos que denuncia el estudio, es decir, los datos sobre la aplicación de esta medida no forman parte de las principales estadísticas públicas del sistema universitario ni existe una información fácilmente comparable que permita comprobar el cumplimiento de la reserva.

Por ello, el investigador reclama que las universidades publiquen de forma activa el número de plazas de personal docente e investigador convocadas y cuántas de ellas se reservan efectivamente para personas con discapacidad.

Una reserva que sí existe para el alumnado

La situación contrasta con las cuotas que sí están establecidas para el acceso del alumnado a la universidad. Por ejemplo, la USC, la UVigo y la UDC mantienen una reserva del 5 % de las plazas para estudiantes con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, tanto en los estudios de grado como en determinadas enseñanzas de máster.

Sin embargo, según el estudio, esa protección se va debilitando a medida que avanza la carrera académica. Aunque existen reservas para estudiantes y para determinados contratos predoctorales, la medida no se mantiene de forma generalizada durante las etapas temporales que conducen al acceso al profesorado universitario permanente. Además, son minoría las instituciones que cuentan con procedimientos reglados para realizar adaptaciones de los puestos de trabajo. El resultado es que el porcentaje de personal docente e investigador con discapacidad continúa, según la investigación, «muy lejos» del objetivo legal del 2 %.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclama ahora a las universidades y a las comunidades autónomas que asuman sus responsabilidades y garanticen que la reserva de plazas sea una herramienta efectiva de igualdad de oportunidades.

Fuente: El Correo Gallego