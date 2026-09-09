Aparecen tres cuerpos en la fosa franquista de Ferrol, "espacio de violencia extrema"

La cata arqueológica iniciada la pasada semana en el cementerio de Serantes, en Ferrol, ha permitido la aparición de los restos de tres personas en una fosa vinculada con la represión franquista, sobre la que los responsables de la investigación han apreciado que fue un "espacio de violencia extrema".

En un acto en el recinto, integrantes del grupo Histagra de la Universidad de Santiago de Compostela han estado acompañados por la directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Zoraida Hijosa, o el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, entre otras autoridades.

La representante del Gobierno central ha abogado por "continuar con estas catas e identificar los cuerpos" para proceder a su "entrega" a las familias y poder "recuperar su dignidad y su memoria colectiva, familiar y personal", para sostener que en las últimas décadas "hubo muchas personas que intentaron que esto cayese en la desmemoria".

El investigador Edgard Camarós ha subrayado que la finalización de la primera fase de los trabajos ha permitido "determinar que se trata de un espacio de violencia extrema" en el que se enterró a "diversas víctimas superpuestas" y ha avanzado que el siguiente paso será el "proceso de identificación tanto antropológico como genético".

El decano de la Facultad de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio Míguez, ha remarcado la "complejidad" de este "espacio de masacre", sobre el que ha dicho que los promotores del plan están "seguros" de que se podría haber enterrado a "más de 200 personas", frente a estimaciones previas de unas 170.

Al respecto, ha valorado que se trata de "víctimas de asesinato" en las semanas inmediatamente posteriores al golpe de Estado de 1936 y "por lo menos hasta 1942" y ha manifestado que los represores "procuraron no enterrar de manera normal, sino algo más parecido a ocultar" los cuerpos.

Lucía Santiago, responsable de la investigación histórica sobre la zona, ha confirmado que se trata de un "espacio de enterramiento irregular con un número elevado de víctimas, probablemente sin alterar", y ha expresado que los restos fueron depositados "en posición primaria" en una fosa de "morfología alargada".

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Sobre ese entorno, ha precisado que es muy estrecho, sobre 50 centímetros, y que la fosa "puede ser más profunda", frente a la previsión inicial de 1,50 metros, además de adelantar, sobre los tres primeros cuerpos que han aparecido en la zona, que se han localizado sus "extremidades superiores" y que están "superpuestos".