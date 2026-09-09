Bono Concilia: colas virtuales de más de una hora para acceder a la solicitud de hasta 500 euros por servicios en vacaciones escolares

Una de las medidas estrella de la Xunta para paliar los gastos de conciliación de las familias gallegas está cosechando un éxito de demanda singular. La apertura del plazo para solicitar el Bono Concilia Familia arrancó este miércoles con una imagen cada vez más habitual en determinados trámites electrónicos: una larga cola virtual para poder acceder siquiera al formulario.

Apenas un minuto después de que la Xunta habilitase el procedimiento, a las 9.01 horas, cerca de 500 personas aguardaban ya delante de la pantalla. El sistema asignaba en ese momento el puesto 519, con 485 usuarios por delante y una estimación de 16 minutos para entrar en la web.

La espera creció rápidamente. A las 9.16 horas, otra conexión recibía el número 2.672 y tenía todavía más de dos mil (2.157 personas) por delante. Para entonces, la previsión que ofrecía el propio portal había dejado de concretarse en minutos: el acceso se produciría «dentro de más de una hora». Una vez llega el turno, el usuario dispone de 30 minutos para entrar en la sede electrónica.

La escena acerca la tramitación administrativa a otros procedimientos vinculados hasta ahora sobre todo al ocio o a acontecimientos de gran demanda, como la compra de entradas para conciertos o grandes eventos.

El ciudadano accede a una página, recibe un número, comprueba cuántas personas tiene por delante y mantiene abierta la ventana mientras avanza una cola que, en las primeras horas de este miércoles, llegó a superar ampliamente los 2.000 usuarios.

La elevada concentración de solicitudes desde primera hora tiene además relevancia porque el Bono Concilia se tramita en régimen de concurrencia no competitiva por orden de entrada. El plazo permanecerá abierto hasta el 9 de octubre, pero ese sistema favorece que numerosas familias intenten completar el trámite desde el mismo momento de su apertura.

Las ayudas están dirigidas a familias residentes en Galicia con menores nacidos entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2022 y buscan sufragar recursos de conciliación durante vacaciones escolares o ante necesidades puntuales. Incluyen la contratación temporal de una persona empleada del hogar, servicios profesionales de atención a domicilio, ludotecas y otros centros autorizados, además de campamentos privados.

La convocatoria contempla hasta 500 euros por unidad familiar para cuidados a domicilio y hasta 200 euros por hijo para campamentos privados y ludotecas.

Se excluyen los campamentos financiados por administraciones públicas

En el año 2025, este Bono Concilia Familia llegó a 14.000 familias gallegas, según indicó la conselleira de Política Social. Este año el procedemiento incluye una restricción con respecto a los campamentos y servicios de ocio que financia: no se subvencionan los campamentos organizados directa o indirectamente por las administraciones públicas, al entender la Xunta que ya están financiados total o parcialmente con dinero público y suelen ofrecer precios reducidos.

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El plazo de presentación se prolonga durante un mes, pero la primera mañana volvió a convertir el acceso a una ayuda pública en una carrera que empieza, literalmente, haciendo cola.