Vuelta a las aulas
La enseñanza concertada gallega inicia el curso con una huelga parcial y concentraciones en cinco ciudades
Organizaciones sindicales del sector exigen a la Consellería de Educación la apertura de una mesa tripartita para negociar mejoras salariales y la reducción de la jornada lectiva
E. O.
La enseñanza concertada gallega afronta este miércoles 9 de septiembre el inicio del curso 2026-2027 con una huelga parcial de 9.00 a 12.00 horas. La convocatoria está respaldada por las seis organizaciones sindicales con representación en el sector: CIG-Ensino, FSIE, UGT, CCOO Ensino, USO y SNEP.
Los convocantes reclaman a la Consellería de Educación que abra la Mesa Tripartita para negociar mejoras laborales y salariales.
Entre sus principales demandas figuran la reducción de la jornada lectiva, una mayor homologación con el profesorado de la enseñanza pública, el pago de la paga extraordinaria por antigüedad y de determinados complementos, así como mejoras para el personal de administración y servicios.
Según los sindicatos, el sector emplea a unas 7.000 personas y escolariza aproximadamente al 30% del alumnado gallego no universitario. La protesta coincide con la vuelta a las aulas de 298.436 estudiantes en Galicia, 4.617 menos que el curso pasado. Las organizaciones sostienen que llevan meses reclamando negociación y que la huelga responde a la falta de avances.
Las movilizaciones comenzarán a las 10.00 horas de forma simultánea. En Vigo, la concentración será en la Praza da Estrela. En Santiago de Compostela, la protesta tendrá lugar ante el complejo administrativo de San Caetano, frente a la sede de la Consellería de Educación; en Ourense, en la rúa do Concello, 11. En A Coruña, la concentración está prevista ante el Edificio Administrativo de Monelos, en la rúa Vicente Ferrer y en Lugo, será ante las dependencias de la Xunta en Ronda da Muralla.
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Fuente: Faro de Vigo
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