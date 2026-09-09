Galicia encabeza el acoso escolar declarado por los alumnos en PISA: un 18,4% lo sufre varias veces al mes

Entre la marea de estadísticas con las que PISA traduce datos del alumnado se encuentra una cifra de clave más social, que halla en el sistema educativo de Galicia una señal incómoda: la del despiadado bullying.

El 18,4% de los alumnos gallegos de 15 años asegura haber sufrido algún tipo de acoso varias veces al mes o con mayor frecuencia, la proporción más alta entre los 18 territorios españoles comparables. España se queda en el 14%, aunque en la OCDE ronda el 20%. Galicia está así 4,4 puntos por encima de la media estatal, aunque ligeramente por debajo del promedio internacional.

La cifra exige una precisión. Ese 18,4% no significa que casi uno de cada cinco alumnos sea víctima «frecuente» según la definición técnica de PISA. Tampoco es la suma de dos modalidades de bullying, sino de dos escalones de frecuencia dentro del indicador «algún tipo de acoso»: el 9,3% que responde «varias veces al mes» y el 9,1% que señala «una vez por semana o más». Solo la mitad del alumnado (53,5%) contesta que no sufre acoso «nunca o casi nunca».

Pero PISA utiliza además un umbral específico de «frecuentemente acosados», construido a partir del índice internacional de exposición. Ahí Galicia registra un 8,3%: es la tasa más alta entre las comunidades autónomas y solo Melilla, con un 9,8%, queda por encima entre todos los territorios españoles analizados. La media OCDE es del 8,6%.

La alerta no descansa en una sola cifra. El índice agregado de exposición al bullying sitúa a Galicia en -0,099, la estimación más desfavorable de los 18 territorios y peor que el -0,24 de España. Pero dejándonos de tanto desglose, ¿cómo se explica parte de esa posición? Pues bien, un 10% del alumnado gallego dice que otros estudiantes difunden rumores desagradables sobre él varias veces al mes o más, el porcentaje más alto del mapa autonómico. El 11,8% sufre burlas con esa frecuencia y el 4,7%, golpes o empujones. En ambos casos, Galicia aparece segunda. Además, las amenazas alcanzan al 3,8%.

El ciberacoso, también en la zona alta

También el ciberacoso coloca a Galicia en la zona alta española. El 2,7% declara que se publicó en internet información sobre él que le resultaba desagradable, sin su consentimiento, varias veces al mes o más. Solo Melilla presenta un porcentaje superior. Es un registro peor que el 1,9% de España, pero inferior al 3,1% de la UE y al 3,2% de la OCDE.

Pero sin embargo, la visión cambia cuando cambia quien responde.

En el índice de «clima escolar negativo» elaborado con las respuestas de los directores, Galicia obtiene 0,562, el valor más bajo de los 18 territorios: cuanto mayor es el índice, peor es la situación. Es decir, la mejor posición de España, por delante de La Rioja (0,600), Murcia* (0,628), Baleares (0,678) y Cantabria (0,687). Es decir, que la visión general de los directores es mucho más positiva.

No significa que los equipos directivos describan centros sin conflictos. El 63,7% del alumnado gallego estudia en centros cuyo director considera que la intimidación o el abuso verbal entre estudiantes es un problema moderado o grave, la segunda proporción más alta, cuando la media de la OCDE es de 40%. Pero Galicia presenta índices mucho menores en otros componentes, como las lesiones físicas entre alumnos o la intimidación al personal.

Es la clave de la aparente paradoja: alumnos y directores responden a preguntas distintas y desde posiciones diferentes. Como si usaran lentes distintas. Unos la más personal sobre denuncias que les afectan a sí mismos y otros la más general, la de la tónica general de las relaciones en los centros educativos. Más que una contradicción, son dos fotografías del mismo problema.

Noticias relacionadas

La Xunta activó 614 protocolos de acoso en 2022-23, 686 en 2023-24 y 616 —dato provisional— en 2024-25; en esos tres cursos hubo 187 procedimientos correctores.