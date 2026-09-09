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Galicia podrá liberar su superávit para invertir en vivienda y otras actuaciones

El Gobierno central autoriza a ocho comunidades autónomas, entre ellas la gallega a emplear sus excedentes presupuestarios en inversiones financieramente sostenibles durante los años 2026 y 2027

La Xunta podrá destinar parte de su capacidad de financiación a nuevas inversiones para proyectos que se ejecuten durante los próximos dos ejercicios presupuestarios

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España).

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). / Alberto Ortega / E. P.

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Iria D. Pombo

Santiago

Los números con los que la Xunta cerró 2025 pueden convertirse ahora en un nuevo margen para invertir. El Gobierno central aprobó este martes una flexibilización de las reglas fiscales que permitirá a ocho comunidades utilizar sus superávits para financiar inversiones financieramente sostenibles, entre ellas políticas de vivienda. Galicia, que cerró el pasado ejercicio con una capacidad de financiación de 157 millones de euros, figura entre las autonomías que podrán acogerse a la medida.

La cifra de 157 millones es el dato que pone números al margen presupuestario con el que parte la Xunta. Galicia terminó 2025 con un saldo fiscal positivo del 0,18% del PIB, frente al déficit medio del 0,30% registrado por el conjunto de las comunidades autónomas. Lo hizo con una ejecución global del 97,4% y con el 100% de ejecución de los créditos iniciales correspondientes a sus recursos propios, según los datos difundidos por la Consellería de Facenda.

Ahora, la decisión del Consejo de Ministros abre la posibilidad de que esos recursos puedan tener una salida distinta de la reducción de deuda. El real decreto-ley permite utilizar el superávit presupuestario de 2025 para financiar inversiones sostenibles que se ejecuten en 2026 y 2027. Además, las autonomías que cumplan el requisito de tener una deuda inferior al 12,4% de su PIB podrán destinar superávits de ejercicios anteriores a inversiones con ejecución entre 2026 y 2028, sin que estas computen a efectos de la regla de gasto.

La vivienda aparece expresamente entre los posibles destinos. El Gobierno central pretende así facilitar que los excedentes de las comunidades con cuentas saneadas puedan transformarse en inversión en lugar de quedar condicionados por las reglas fiscales.

En el caso patrio, la capacidad de financiación de 157 millones de Galicia constituye la principal referencia para medir el potencial de la medida, aunque no implica que la Xunta pueda disponer automáticamente de esos 157 millones para cualquier nuevo gasto. La aplicación concreta dependerá de las condiciones establecidas en el real decreto-ley y de que las actuaciones que se planteen encajen en la categoría de inversiones financieramente sostenibles.

La Xunta llega a este nuevo escenario con unas cuentas que el Ejecutivo autonómico presentó como sólidas. En 2025, Galicia destinó un 14,5% de su gasto no financiero a inversión, situándose entre las comunidades con mayor esfuerzo inversor. Entre las partidas que crecieron estuvieron las destinadas a vivienda, con 132 millones de euros más, además de incrementos en sanidad y educación.

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La nueva norma estatal ofrece ahora una oportunidad para ampliar ese esfuerzo inversor sin que las comunidades beneficiarias tengan que dedicar sus excedentes exclusivamente a amortizar deuda. El Gobierno calcula que la medida permitirá movilizar cerca de 4.000 millones de euros entre las ocho autonomías incluidas, aunque todavía no ha detallado qué volumen corresponderá a cada territorio.

Fuente: El Correo Gallego

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