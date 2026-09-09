Galicia reduce las muertes en carretera este verano: 17 fallecidos, cuatro menos que en 2025

Galicia cerró julio y agosto con 17 personas fallecidas en las carreteras, cuatro menos que en el mismo periodo de 2025, dentro de un balance estatal que evoluciona en sentido contrario.

En el conjunto de España murieron 240 personas en siniestros de tráfico durante el verano, diez más que el año pasado, un incremento del 4%, según el balance provisional presentado este lunes por el Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT).

El descenso gallego sitúa a la comunidad entre los territorios donde más se redujo la mortalidad, por detrás de Andalucía, que pasó de 48 a 38 víctimas, y Cataluña, de 28 a 19.

La mejora también alcanza a uno de los colectivos más vulnerables: los motoristas. Interior señala que la caída de fallecidos en moto se concentró especialmente en Galicia, junto con Andalucía, Madrid y Cataluña.

En toda España murieron 54 motoristas durante julio y agosto, 18 menos que en 2025.

Es la primera vez desde 2014 que la media diaria de víctimas mortales en moto baja de una persona durante el verano. Pese a ello, la mitad de los motoristas fallecidos perdió la vida en fin de semana, en carreteras convencionales y por salidas de vía.

En general, los datos en España son peores

El balance general empeora. Los 240 fallecidos se registraron en 218 siniestros mortales, mientras otras 926 personas resultaron heridas y necesitaron hospitalización, un 10% menos que un año antes. Todo ello en un verano con más movilidad: se superaron los 102 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 1,5% más.

Julio terminó con 110 víctimas mortales, cinco menos que en 2025, pero agosto elevó la cifra hasta 130, quince más. Las carreteras convencionales concentraron 175 muertes, el 73% del total, y las salidas de vía siguieron siendo el tipo de accidente más letal, con 88 fallecidos.

También empeoró la siniestralidad entre peatones y ciclistas. Murieron 26 peatones, tres más que el verano anterior, y 12 ciclistas, frente a nueve en 2025. De los 17 peatones fallecidos de noche o al crepúsculo, 13 no llevaban prendas o elementos reflectantes. Además, 25 ocupantes de turismos o furgonetas murieron sin llevar puesto el cinturón.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó el periodo como «un mal verano» y anunció que se volverá a impulsar la propuesta para reducir a 0,2 gramos por litro de sangre la tasa máxima de alcohol permitida al volante. Hasta el 31 de agosto habían fallecido 734 personas en las carreteras, 16 menos que en el mismo periodo de 2025.