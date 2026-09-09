Ley de Nietos: solo quienes acrediten que sus antepasados gallegos sufrieron exilio tendrán derecho a voto

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha suspendido de forma parcial los efectos electorales vinculados a la denominada 'ley de nietos', atendiendo las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa para evitar un aumento del censo electoral y frustrar el voto a raíz de la concesión de la nacionalidad española para los descendientes españoles que viven en el extranjero.

Sin embargo, la suspensión no regirá para quienes los encargados de los registros consulares expidan certificación acreditativa de su condición de «nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que hubieran sufrido exilio».

La decisión supone la paralización de las inscripciones en el Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA) que fueron realizadas en cumplimiento de una Instrucción del Ministerio de Justicia de octubre de 2022 que otorgaba «presunción» de exiliado a todos los españoles que habían abandonaron el territorio nacional entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Tanto el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, como la Junta Electoral Central, apoyadas por la Fiscalía del alto tribunal, habían rechazado la adopción de estas medidas cautelares de durante la vista pública celebrada el pasado lunes, argumentando, entre otras cosas, que las medidas parten de una premisa discriminatoria al pretender diferenciar a los españoles en función de la vía por la que obtuvieron la nacionalidad.

Casi 44.000 electores afectados en Galicia

Tal y como publicó este diario ayer, desde que la vía de nacionalización prevista en la Ley de Memoria Democrática para hijos, nietos y bisnietos de emigrantes comenzó a aplicarse en octubre de 2022, el censo de electores en el exterior creció en la comunidad en 43.877 personas, hasta alcanzar las 513.863.

La norma preveía que el proceso para la inscripción en el censo se iniciaría de forma automática para los descendientes de españoles que consiguieran la nacionalidad gracias a la 'ley de nietos'. Desde hoy, dicha inscripción queda suspendida «para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse, hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento», apunta el Tribunal Supremo.

En el caso de aquellas personas que hayan obtenido la nacionalidad pero aún no fueran inscritas en el CERA, los jueces establecen que «se continuará con la tramitación del correspondiente expediente de inscripción hasta su finalización. Una vez finalizado dicho expediente, se suspenderá la inscripción en el citado censo».

Esto, sin embargo, no significa que necesariamente que no vayan a poder ejercer el derecho a voto en las próximas elecciones: las generales del próximo año. La suspensión puede superarse cuando los encargados de los Registros Consulares «expidan certificación acreditativa de su condición de nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de orientación de identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española», siempre que no se haya aplicados en sus casos la «presunción» de la Instrucción dictada por Justicia. Los Registros Consulares deben comenzar a hacer este trabajo «de inmediato», según ordena el Alto Tribunal.

El Supremo también obliga a Oficina del Censo Electoral, por conducto de la Junta Electoral Central que desglose los expedientes de inscripción censal que procedan de la directa aplicación de los supuestos de exilio que tramitó conforme a la ley y los iniciados al amparo de la Instrucción cuestionada por Vox e Iustitia Europa. Este desglose también deberán realizarlo los Registros Consulares.

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Por otra parte, el Supremo mantiene lo ya resuelto por la Junta Electoral Central el pasado mes de julio con respecto a la elaboración por de un informe sobre las solicitudes en cada uno de los consulados, que los magistrados del Supremo también quieren conocer.

Fuente: El Correo Gallego