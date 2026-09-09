El tiempo en A Coruña: las altas presiones regresan este miércoles
Se esperan nieblas y nubes bajas en las primeras horas, que irán disipándose con el avance del día para dejar cielos despejados
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Este miércoles A Coruña vuelve a recuperar la influencia de las altas presiones con circulación del noreste, tras el paso de un frente que dejó nubes y precipitaciones en la jornada anterior.
Según MeteoGalicia, habrá nieblas y nubes bajas en las primeras horas, que irán disipándose con el avance del día para dejar los cielos muy abiertos en general, con nubes de tipo alto por la tarde.
Las temperaturas sufrirán un ligero a moderado descenso y los valores máximos se mantendrán sin demasiados cambios. Los termómetros en A Coruña oscilarán entre los 17º y los 23º.
Los vientos soplarán del noreste moderados en general.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 17º 23º
- Lugo 10°C 21°C
- Vigo 14°C 27°C
- Ferrol 12°C 22°C
- Santiago 11°C 22°C
- Pontevedra 14°C 26°C
- Ourense 12°C 27°C
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