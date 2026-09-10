Galicia se asoma al extremo: el verano más cálido desde 1961

Galicia ha pasado de un extremo al otro en apenas unos meses. Si el invierno dejó uno de los episodios más húmedos de las últimas décadas, el verano que está a nada de acabar ha marcado el récord contrario, pues se consagra como el más cálido de toda la serie histórica de MeteoGalicia, que arranca en 1961. Entre junio y agosto, la temperatura media se situó en 21,4 grados, 2,3 ºC por encima de lo habitual.

El dato no se explica únicamente por unos días puntuales de calor. Tanto las temperaturas máximas como las mínimas fueron las más elevadas de toda la serie, según el balance climatológico presentado este miércoles por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, a partir de los registros de MeteoGalicia. La temporada estival deja, así, un año meteorológico repleto de contrastes. Después de un invierno especialmente lluvioso, con Galicia registrando el periodo invernal más húmedo de los últimos 25 años, la estación estival cerró con un déficit de precipitaciones del 22%. En conjunto, se acumularon una media de 94 litros por metro cuadrado.

Pero tampoco en este caso la lluvia se repartió de forma uniforme. El comportamiento cambió radicalmente de un mes a otro. Junio fue extremadamente cálido, con una media de 20,4 grados, 2,6 por encima de lo habitual, y acumuló un 50% menos de lluvia de la esperada. Julio llevó ambos extremos todavía más lejos, pues con 22,5 grados de media y 2,8 grados por encima de lo habitual, se convirtió en el julio más cálido desde que existen registros. También fue un mes especialmente seco, con apenas cinco litros por metro cuadrado de precipitación media, un 86% menos de lo habitual.

Agosto rompió la tendencia. Aunque continuó siendo un mes muy cálido —21,4 grados de media, 1,5 por encima de lo normal—, las lluvias regresaron con fuerza hacia finales de mes. Se registraron 64 litros por metro cuadrado, un 73% más de lo esperado. Dos borrascas, entre los días 23 y 29, explican buena parte de ese cambio brusco de escenario.

Más que la cantidad total de agua caída, MeteoGalicia pone el foco precisamente en cómo se distribuye. "No sólo debemos fijarnos en cuánto llueve, sino también en cómo se distribuye esa precipitación a lo largo del tiempo y del territorio", señaló la conselleira durante la presentación del informe.

Es una diferencia relevante en un territorio acostumbrado a medir la lluvia en términos de abundancia. El balance de este verano muestra que una estación puede terminar siendo seca aunque incluya episodios puntuales de precipitaciones muy intensas y, a la inversa, un periodo especialmente húmedo no implica necesariamente que el agua se reparta de forma homogénea.

El cambio climático está detrás

Apenas quedan dos años para que el reloj climático llegue a cero y sea ya irreversible el daño hecho al mediomabiente a causa de la contaminación. Es normal que en verano haga calor, pero no tanta, y ello es culpa de un cambio climático imparable que la humanidad lleva alimentando décadas. En ese sentido, Ángeles Vázquez refirió que "nadie niega" la existencia de este fenómeno "vistas las estadísticas", las cuales se utilizarán en el análisis futuro de las tendencias climáticas.

"Hay que tomar determinaciones en función de los datos día a día, año a año y cada década, y trabajar siendo muy rigurosos", indicó. Entre los elementos ha tener en cuenta, la conselleira se ha referido a las medidas de gestión y ahorro del agua, con las que particulares y administraciones "están cada vez más concienciados". "Se tomaron medidas imprescindibles a nivel de administración, administración local y también cada uno en sus hogares", ha resumido.

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Entre las medidas en este periodo, la conselleira ha hablado de la Mesa da Seca, que se volverá a reunir este miércoles para, previsiblemente, "continuar como hasta ahora", dado que las precipitaciones que han caído no permiten todavía recuperar parámetros.

Fuente: El Correo Gallego