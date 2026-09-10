El plan de refuerzo de verano del Sergas elevó un 4,8% las consultas en los hospitales y permitió atender a 480.000 pacientes en los PAC

La sanidad pública gallega incrementó su actividad durante los meses de verano pese a coincidir con uno de los periodos más complejos para la cobertura de vacaciones de los profesionales. Los hospitales del Sergas realizaron entre junio y agosto un 4,87% más de consultas y un 2,36% más de pruebas diagnósticas que en el mismo periodo del año pasado, según los datos ofrecidos este miércoles por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante una intervención en el Parlamento de Galicia.

En cifras absolutas, los centros hospitalarios realizaron 54.896 consultas y 23.034 pruebas diagnósticas más que en el verano de 2025. A ello se sumó la actividad de las urgencias hospitalarias, que atendieron a 309.657 pacientes, 7.656 más que un año antes.

La Xunta atribuye este incremento de actividad al Plan sanitario de verano de 2026, puesto en marcha en junio y al que destinó más de 10,1 millones de euros. El presupuesto incluyó tanto las sustituciones y refuerzos de personal como los dispositivos relacionados con las necesidades específicas de la época estival.

Entre otras medidas, el plan contempló la vigilancia de las aguas de consumo y de las zonas de baño, las alertas vinculadas a las altas temperaturas, el control de la calidad del aire y el dispositivo sanitario especial preparado para el eclipse total del pasado 12 de agosto.

Centros de salud

El incremento de actividad también se produjo en atención primaria. Los centros de salud gallegos realizaron 6.107.908 consultas entre junio y agosto, unas 126.000 más que durante el mismo periodo de 2025. Esto supone un incremento del 2,1 por ciento, una subida que se queda por debajo del aumento de los PAC o de las citas hospitalarias.

Especialmente significativa fue la actividad de los Puntos de Atención Continuada (PAC), encargados de cubrir las urgencias extrahospitalarias fuera del horario ordinario de los centros de salud. Atendieron a 482.153 pacientes, un 6,9% más que el verano pasado.

Gómez Caamaño defendió que la cobertura se mantuvo conforme a los criterios de voluntariedad pactados con los representantes de los profesionales. El conselleiro enmarcó estos datos dentro del refuerzo presupuestario de la atención primaria, que dispone en 2026 de 1.747 millones de euros, el 31,57% de todo el presupuesto sanitario gallego.

Bolsa de voluntarios

Para afrontar las vacaciones y los incrementos puntuales de demanda, el Sergas activó además una bolsa de 1.049 profesionales voluntarios, formada por 239 facultativos y 810 profesionales de enfermería.

El dispositivo permitió recurrir también a la movilidad temporal voluntaria hacia los centros con mayores necesidades y efectuar refuerzos específicos coincidiendo con fiestas o acontecimientos con una elevada afluencia de personas.

Sanidade sostiene que este modelo permitió adaptar los recursos a las necesidades de cada área y mantener la actividad durante los meses estivales, un periodo tradicionalmente condicionado por las vacaciones del personal sanitario y por las dificultades para encontrar sustitutos en determinadas categorías.

Médicos MIR

La Consellería puso asimismo el foco en la incorporación de nuevos profesionales al sistema. Según los datos facilitados por Gómez Caamaño, el Sergas consiguió retener este año a 237 de los 306 facultativos que finalizaron su formación sanitaria especializada en Galicia, lo que supone el 77,45% del total.

Entre ellos figuran 96 de los 114 especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria, además de 14 especialistas en Pediatría y 29 facultativos destinados a las urgencias hospitalarias.

El conselleiro defendió ante el Parlamento que las cifras del verano demuestran que hubo planificación y disponibilidad de recursos y destacó el papel de los profesionales para responder al incremento de la demanda asistencial.