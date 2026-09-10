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El tiempo en A Coruña: la nubosidad de la mañana dará paso a intervalos con nubes y claros

Este jueves se espera un descenso moderado de temperaturas, que oscilarán entre los 15 y los 22 grados

Vista de A Coruña un día con nubes y claros.

Vista de A Coruña un día con nubes y claros. / Fran Martínez

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RAC

Un frente cálido rozará el noroeste de la comunidad durante este jueves y dejará en A Coruña cielos con mayor nubosidad por la mañana que darán paso a intervalos de nubes y claros por la tarde.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero a moderado descenso y dejarán los termómetros con valores que oscilarán entre los 15 y los 22 grados.

Los vientos soplarán del este-noreste flojos en general, girando a noroeste en la segunda mitad del día.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 15º 22º
  • Lugo 9°C 25°C
  • Vigo 15°C 25°C
  • Ferrol 12°C 24°C
  • Santiago 12°C 25°C
  • Pontevedra 14°C 25°C
  • Ourense 13°C 28°C

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