El tiempo en A Coruña: la nubosidad de la mañana dará paso a intervalos con nubes y claros

Un frente cálido rozará el noroeste de la comunidad durante este jueves y dejará en A Coruña cielos con mayor nubosidad por la mañana que darán paso a intervalos de nubes y claros por la tarde.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero a moderado descenso y dejarán los termómetros con valores que oscilarán entre los 15 y los 22 grados.

Los vientos soplarán del este-noreste flojos en general, girando a noroeste en la segunda mitad del día.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: