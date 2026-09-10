El tiempo en A Coruña: la nubosidad de la mañana dará paso a intervalos con nubes y claros
Este jueves se espera un descenso moderado de temperaturas, que oscilarán entre los 15 y los 22 grados
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Un frente cálido rozará el noroeste de la comunidad durante este jueves y dejará en A Coruña cielos con mayor nubosidad por la mañana que darán paso a intervalos de nubes y claros por la tarde.
Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero a moderado descenso y dejarán los termómetros con valores que oscilarán entre los 15 y los 22 grados.
Los vientos soplarán del este-noreste flojos en general, girando a noroeste en la segunda mitad del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 15º 22º
- Lugo 9°C 25°C
- Vigo 15°C 25°C
- Ferrol 12°C 24°C
- Santiago 12°C 25°C
- Pontevedra 14°C 25°C
- Ourense 13°C 28°C
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