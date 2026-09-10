Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así es el proyecto de residencia en el campus de ElviñaEn el aire el inicio de curso en el instituto ZalaetaLa panadería de A Coruña que hace uno de los tres mejores panes de EspañaA la venta nuevos vuelos en AlvedroResultados de InditexInforme PISA: el uso de la IA en tareas escolaresLos conciertos que vienen este otoño a A Coruña
instagramlinkedin

Pleno en el Parlamento

La Xunta exige al Estado garantías "por escrito" para que Galicia no pague "una factura millonaria" por la AP-9

Martínez Allegue reclamó que el traspaso se lleve a cabo con la "máxima seguridad jurídica y financiera" para la comunidad

Un día de retenciones en la AP-9, una de las arterias de la comunidad gallega

Un día de retenciones en la AP-9, una de las arterias de la comunidad gallega / Jose Lores

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S.

Santiago

La AP-9 volvió este miércoles a ser una de las grandes protagonistas en el pleno del Parlamento gallego. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, demandó al Ejecutivo central que las garantías tanto económicas como jurídicas por el traspaso de la Autopista del Atlántico queden "por escrito" para que la comunidad "no pague una factura millonaria", al tiempo que reivindicó, como viene a hacer su partido en los últimos meses, que se recuperen en la Ley orgánica, aprobada el pasado mes de julio, las medidas recogidas en el acuerdo aprobado por unanimidad en la Cámara autonómica.

Allegue respondió así a una pregunta hecha por su formación política, insistiendo en que si el Estado va a asumir las obligaciones y consecuencias económicas vinculadas a la autopista se debe poner por escrito para que "quede constancia". Y es que, conforme ha señalado, deben quedar por escrito, entre otras cuestiones, que Galicia no asumirá las consecuencias económicas de una eventual nulidad de las prórrogas de la concesión, que el Estado hará frente a las actuaciones e inversiones necesarias en la AP-9 y que estarán garantizados los recursos necesarios para ampliar las bonificaciones.

La conselleira ha advertido de que estos son riesgos que la Xunta considera reales y que deben quedar resueltos antes de culminar el proceso de traspaso. Ante esta situación, ha explicado que la Xunta solicitó formalmente la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y Galicia con el objetivo de resolver las discrepancias existentes y garantizar que el futuro traspaso cuente con la "máxima seguridad jurídica y financiera".

Allegue ha destacado como, a través de esta vía, la Xunta pretende que el traspaso "no sea un lastre" para Galicia, garantizar la seguridad jurídica que presupone una ley orgánica y blindar la norma frente a las "ambigüedades" que, en su opinión, existen en el texto aprobado en el Congreso para que la futura Comisión Mixta de Transferencia pueda desarrollar sus trabajos sobre un marco cierto y seguro.

La conselleira ha advertido de que sería "profundamente irresponsable aceptar hoy una transferencia y descubrir mañana que Galicia tiene que asumir miles de millones de euros derivados de decisiones que no tomó". De este modo, ha recordado que la Xunta lleva más de una década reclamando formalmente esta transferencia, a través de sucesivas iniciativas impulsadas desde el Parlamento de Galicia y ha reivindicado que Galicia quiere la transferencia de la AP-9 y ha rechazado que se ponga en cuestión esta voluntad.

Noticias relacionadas

En este sentido, ha señalado que Galicia quiere una AP-9 gallega, pero no una factura que no corresponde a los gallegos y que, según ha advertido, se pretende que asuma la comunidad gallega. Finalmente, ha reclamado a las fuerzas políticas del Parlamento que rectifiquen y que las garantías queden expresamente recogidas por escrito.

Fuente: El Correo Gallego

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pesadilla en un hotel de Fuerteventura: los ácaros de la cama acribillan a unos viajeros del Imserso
  2. La provincia de A Coruña concentra, con 6,4 toneladas, la mayor parte de cocaína intervenida en Galicia
  3. El tiempo en A Coruña: un frente dejará nubes y precipitaciones este martes
  4. Heridos un adulto y un niño en un accidente en un quad en Coristanco
  5. La juventud gallega en el exterior se reencuentra con sus raíces
  6. El eclipse tendrá 72 horas de emisión especial en Galicia: dónde verlo y qué ofrecerá la TVG
  7. El BNG denuncia que la Xunta excluye a los campamentos municipales de las ayudas de Bono Concilia
  8. Aumentan un 10% las reclamaciones a la Defensora de los pacientes del SES

Vuelve el calor veraniego a Galicia: los termómetros superarán los 30 grados este fin de semana

Vuelve el calor veraniego a Galicia: los termómetros superarán los 30 grados este fin de semana

El plan de refuerzo de verano del Sergas elevó un 4,8% las consultas en los hospitales y permitió atender a 480.000 pacientes en los PAC

El plan de refuerzo de verano del Sergas elevó un 4,8% las consultas en los hospitales y permitió atender a 480.000 pacientes en los PAC

Nueva convocatoria en Galicia con carácter retroactivo de 14 millones de euros en ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas: estas son las cuantías

Nueva convocatoria en Galicia con carácter retroactivo de 14 millones de euros en ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas: estas son las cuantías

La Xunta exige al Estado garantías "por escrito" para que Galicia no pague "una factura millonaria" por la AP-9

La Xunta exige al Estado garantías "por escrito" para que Galicia no pague "una factura millonaria" por la AP-9

Galicia se asoma al extremo: el verano más cálido desde 1961

Galicia se asoma al extremo: el verano más cálido desde 1961

Al menos un tercio de estudiantes gallegos usa habitualmente la IA para hacer tareas escolares

Al menos un tercio de estudiantes gallegos usa habitualmente la IA para hacer tareas escolares

El Ministerio de Sanidad auditará historias clínicas en hospitales gallegos para medir las demoras reales de pacientes con cáncer

El Ministerio de Sanidad auditará historias clínicas en hospitales gallegos para medir las demoras reales de pacientes con cáncer

Padres y profesores descartan que las pantallas expliquen por sí solas los malos resultados de PISA

Padres y profesores descartan que las pantallas expliquen por sí solas los malos resultados de PISA
Tracking Pixel Contents