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Accidente en la autovía Lugo-Santiago: una colisión por alcance con varios vehículos implicados obliga a cortar la vía a la altura de Sabugueira

El siniestro se produjo a primera hora de la mañana, provocó cuatro kilómetros de retenciones y no dejó personas heridas

magen de la DGT que muestra la circulación afectada en la autovía Lugo-Santiago a la altura de Sabugueira.

magen de la DGT que muestra la circulación afectada en la autovía Lugo-Santiago a la altura de Sabugueira. / DGT

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Lorena Rey

Santiago

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de esta mañana en Santiago, alrededor de las 8.30 horas, está provocando problemas de circulación en la A-54, en el kilómetro 85, en sentido Lugo, a la altura de la parroquia compostelana de Sabugueira.

Según informa el 112 Galicia, se trata de una colisión por alcance en la que se vieron implicados siete vehículos, un camión y una furgoneta.

El siniestro no dejó personas heridas, aunque generó unos cuatro kilómetros de retenciones en la autovía.

Varias personas alertaron del accidente. Una de ellas explicó que había chocado contra el vehículo que circulaba delante y señaló que el sol de frente habría provocado el deslumbramiento, lo que habría impedido mantener la distancia de seguridad y ocasionado la colisión por alcance.

Los vehículos implicados obstaculizan los carriles, por lo que la autovía permanece cortada en este punto. La previsión es que la circulación pueda restablecerse antes de las 10.00 horas.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, los Bomberos de Santiago y la Guardia Civil de Tráfico.

Fuente: El Correo Gallego

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