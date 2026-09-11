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El tiempo en A Coruña: este viernes aumenta la influencia anticiclónica

El día comenzará con nubes bajas que se irán disipando para dejar un cielo muy despejado y temperaturas en aumento

Bañistas en la playa de Riazor en un día soleado.

Bañistas en la playa de Riazor en un día soleado. / Carlos Pardellas

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RAC

Durante este viernes aumenta la influencia anticiclónica sobre A Coruña con circulación del noreste y, si bien se esperan nubes bajas en las primeras horas, con el avance del día se irán retirando dejando los cielos muy despejados en general.

Las temperaturas experimentarán un ascenso entre ligero a moderado, con termómetros que irán de los 18º a los 24º.

Los vientos soplarán del noreste flojos en general, moderados en el litoral.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 18º 24º
  • Lugo 10°C
  • 25°C Vigo
  • 16°C 29°C
  • Ferrol 15°C 24°C
  • Santiago 13°C 26°C
  • Pontevedra 14°C 29°C
  • Ourense 13°C 32°C

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