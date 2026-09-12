Una narcolancha encalla en una playa de Caminha y detienen a un tripulante

La policía portuguesa, en colaboración con la Guardia Civil española, incautó una embarcación de alta velocidad en la playa de Moledo, en el norte del país, y detuvo a un ciudadano extranjero sospechoso de estar implicado en una operación de tráfico de estupefacientes que tendría como escenario la costa del norte de Portugal o Galicia.

En un comunicado divulgado este viernes, la Policía Judiciária (PJ) detalló que era conocedora de la posibilidad de que se produjera un desembarque de estupefacientes, mediante embarcaciones de alta velocidad, en la zona costera portuguesa o española, al norte de Viana de Castelo.

La embarcación, encallada en la playa de Moledo. / Cedida por Caminha 2000

En este contexto, a primera hora de la tarde de este jueves se avistó una embarcación de alta velocidad que, tras varios intentos fallidos de entrar en el río Miño, acabó invirtiendo el rumbo hacia el sur y, poco después, fue lanzada deliberadamente contra la arena de la playa de Moledo, en el municipio de Caminha, donde encalló y fue abandonada de inmediato.

En la embarcación no se detectó ningún estupefaciente a bordo.

«Tras iniciar inmediatamente la persecución del único tripulante al que se vio abandonar dicha embarcación, este fue interceptado, y se comprobó que se trataba de un ciudadano extranjero que huía del lugar para eludir la intervención de la policía», agregó el cuerpo policial.

El detenido es sospechoso de estar implicado en actividades de tráfico de estupefacientes; ya ha comparecido en su primer interrogatorio judicial, en el Juzgado de Caminha, y se espera una decisión sobre las medidas cautelares que puedan aplicarse.

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La narcolancha estaba equipada con cuatro motores fuera borda, abastecida de combustible y de material de comunicaciones.

Fuente: Faro de Vigo