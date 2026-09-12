Piden el cese del jefe de gabinete del vicepresidente de la Diputación de Pontevedra y él alega que era un «trend» de TikTok

La difusión de un vídeo de TikTok protagonizado por Álvaro Rodiño, jefe de prensa del vicepresidente primero de la Diputación de Pontevedra, Rafael Domínguez, ha provocado este viernes una polémica política después de que el grupo provincial socialista reclamase su salida por unas imágenes en las que aparece hablando de golpear con un palo de golf a niños huérfanos.

Rodiño sostiene, sin embargo, que la grabación forma parte de un formato humorístico habitual en TikTok en el que se cambia posteriormente la pregunta realizada al protagonista para que su respuesta quede descontextualizada. Según explicó a FARO, la cuestión original que le plantearon fue «¿qué harías tú si te ataca un jabalí?» y fue sustituida después en el montaje por otra relacionada con menores huérfanos.

El jefe de prensa de Domínguez afirma que el vídeo fue grabado hace aproximadamente tres meses y que él no fue quien lo publicó. Aun así, reconoce que el resultado puede ser interpretado de forma diferente cuando se visualiza de manera aislada y pide disculpas por ello.

«El vídeo tiene tres meses y forma parte de uno de los muchos trends de humor que circulan habitualmente por redes sociales. Llevo años trabajando en este entorno y conozco perfectamente ese lenguaje, ese tipo de contenido y el contexto en el que se hizo», explica.

Rodiño considera que tanto su reacción como sus risas durante la grabación evidencian que se encontraba participando en una broma, aunque admite que el contenido puede resultar desafortunado una vez separado de ese contexto. «Entiendo perfectamente que, al sacar unos segundos de ese contexto y verlos de manera aislada, alguien pueda interpretarlos de otra forma. Si alguien se ha sentido ofendido, le pido sinceramente disculpas», señala.

La polémica surgió después de que el grupo provincial del PSOE exigiese al presidente de la Diputación, Luis López; al vicepresidente primero, Rafael Domínguez, y al PP provincial la «expulsión inmediata» de Rodiño a raíz del vídeo.

La portavoz socialista, Laura Iglesias, mostró su rechazo al contenido y aseguró sentirse «asqueada hasta la náusea» por unas imágenes que, a su juicio, suponen una deshumanización de los menores. Iglesias cuestionó además que una persona vinculada profesionalmente a la Diputación protagonizase este tipo de contenido.

Frente a estas críticas, Rodiño insiste en que el significado que puede desprenderse del montaje está completamente alejado de sus convicciones personales. «Lo que más me preocupa es que pueda interpretarse que existe en mí algún tipo de desprecio hacia un niño, hacia un huérfano o hacia una persona vulnerable. Eso está muy lejos de cómo soy y, sobre todo, de cómo entiendo la vida», afirma.

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Rodiño apunta además a que su conocimiento de los códigos propios de las redes sociales influye en la forma en la que interpretó la grabación en el momento de realizarla. Considera que puede existir una cierta «brecha generacional» en la recepción de este tipo de contenidos. Con todo, reconoce que el resultado final puede resultar ofensivo pese a la intención humorística con la que, asegura, se realizó. «No voy a negar que el vídeo pueda resultar desafortunado ni que alguien pueda interpretarlo de una manera diferente a la intención con la que se hizo. Lo entiendo, lo lamento y vuelvo a pedir disculpas a quien haya podido sentirse herido u ofendido», concluye.

Fuente: Faro de Vigo