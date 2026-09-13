El gasoil roza los 2 euros en Galicia dos semanas después de subir la rebaja fiscal

Menos de dos semanas después de incrementarse hasta los 20 céntimos por litro la rebaja al Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo, su precio volvió a rozar los 2 euros en estaciones de servicio de las cuatro provincias gallegas, según los datos confirmados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La Repsol del número 53 de la avenida de Beiramar ofreció ayer el litro de este carburante a 1,999 euros, mismo precio que en las instalaciones de la esta compañía en el 35 de la avenida de Bergantiños, en Ponteceso (A Coruña). Ambas anotaron el máximo de la jornada en la comunidad. En Riós (Ourense), se llegó a 1,987 euros en otra de la casa Repsol y, en Lugo, a 1,994 en una de Moeve.

La subida del gasóleo es un nuevo golpe a las cuentas de numerosas empresas que dependen del combustible para su actividad y de las familias, que ven cómo se hace más empinada la cuesta de septiembre. Este repunte de los precios energéticos, generalizado en toda España desde hace meses, obligó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a activar la cláusula de salvaguarda del colchón anticrisis y elevar la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo: de los 5 céntimos por litro previstos para septiembre a 20 céntimos. La medida respondió al alza del IPC de este carburante, que, en el pasado mes de julio, superó el umbral del 15% interanual fijado por el departamento de Carlos Cuerpo.

Según los datos recogidos en los informes mensuales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el gasóleo se encareció de media en lo que va de año en Galicia un 31,88%: el litro cuesta unos 45 céntimos más, aproximadamente, al pasar de 1,402 euros en enero a 1,849 euros en agosto. En la comparación interanual, es decir, con respecto al mes de agosto de 2025, la subida es de un 28,58%: se incrementó unos 41 céntimos, desde 1,438 euros. A nivel nacional, el litro de diésel pasó de costar de media 1,39 euros en enero a 1,843 euros en agosto, por lo que registró un incremento de un 32,59%, porcentaje de alza que se queda en un 27,85% en relación con el mes de agosto del año pasado.

Gasolina en A Coruña

Los conductores que buscan gasolina también se llevan un susto al llegar a las estaciones de servicio. La gasolina 95, con precios más bajos que el gasoil en los últimos meses, ya supera los 2 euros en numerosas estaciones de las cuatro provincias gallegas. En la de Pontevedra, hasta cinco surtieron ayer este carburante a 2,059 euros. En la de A Coruña, se llegó en varias a 2,029 euros. En la de Ourense, a 2,014 euros. Y, en la de Lugo, a 2,079 euros. En este caso, la rebaja fiscal es de 5 céntimos por litro desde el 1 de septiembre; fue de 10 en agosto. A diferencia del diésel, el Gobierno no activó la cláusula —podría hacerlo más adelante— porque, a nivel nacional, su encarecimiento interanual en julio no llegó al 15%, el límite. Se quedó en un 7,3%.

Según las cifras incluidas en los informes mensuales publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el precio medio de la gasolina subió de media en lo que va de año en Galicia un 20,51%: el litro pasó de 1,438 euros en enero a 1,733 euros en agosto, es decir, cuesta casi 30 céntimos más. En la comparación interanual, es decir, con respecto al mes de agosto de 2025, la subida es de un 16,62%: se elevó en torno a 25 céntimos, desde 1,486 euros. A nivel nacional, el litro de diésel pasó de costar de media 1,442 euros en enero a 1,716 euros en agosto tras registrarse un incremento de un 19%. En relación con el mes de agosto de 2025, la subida es del 15,87%, por encima del 15% marcado por el Gobierno.

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El fuerte repunte de los combustibles en los últimos meses responde, sobre todo, a la tensión geopolítica en Oriente Medio, que ha reducido la oferta de crudo y productos refinados. Los ataques a infraestructuras y las alteraciones del transporte en torno al estrecho de Ormuz han dejado fuera de mercado parte de la producción: es una vía por la que transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado mundial. A esto, se suma el encarecimiento del refino: la menor disponibilidad de capacidad, tanto en Oriente Medio como en Rusia debido a los conflictos, y de existencias ha disparado los márgenes de las refinerías. En septiembre, el margen del diésel superó los 100 dólares por barril y el de la gasolina rebasó los 62, niveles extraordinariamente elevados.