Besteiro eleva el tono contra el PP: "Patriotismo de pacotilla" con los menores migrantes

José Ramón Gómez Besteiro ha cargado este domingo contra el PP por su posición ante la acogida de menores migrantes de Ceuta y contra la Xunta por la gestión de las Fragas do Eume. El líder del PSdeG ha acusado a los populares de hacer "patriotismo de pacotilla" mientras obstaculizan la reubicación de menores y ha exigido a Alfonso Rueda que retire el plan del parque natural, aprobado, según denuncia, sin consenso con los propietarios. Besteiro considera que esta posición supone un "claro llamamiento a la insumisión" para "no cumplir las leyes" y ha acusado al PP de utilizar la vulnerabilidad de niños y adolescentes como combustible político para "dividir este país y generar muchísima más tensión".

El dirigente socialista ha ligado esta cuestión con otro de los debates que el PP ha mantenido abierto durante el verano: el de la denominada 'ley de nietos'. Frente a quienes cuestionan el acceso a la nacionalidad española de descendientes de emigrantes, Besteiro ha defendido que la norma no concede ningún privilegio, sino que busca reparar la situación de quienes tuvieron que exiliarse por motivos políticos o económicos después de la Guerra Civil.

Quien obtiene la nacionalidad, ha subrayado, la obtiene "a todos los efectos". Por eso rechaza que se pueda hablar de "nacionales a medias" cuando llega el momento de ejercer el derecho al voto. También ha cargado contra la suspensión cautelar de este derecho y ha situado directamente en el debate a Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo, a quienes acusa de llevar "todo el verano" alentando junto a la ultraderecha el argumento de una supuesta "ingeniería electoral".

Las Fragas, otro frente abierto con la Xunta

El otro escenario fue Cabanas, donde Besteiro participó en la manifestación convocada por la asociación de propietarios de las Fragas do Eume. Allí el reproche cambió de terreno, pero no de destinatario. El socialista exigió a la Xunta que retire el plan de gestión del parque natural, aprobado, según denunció, "sin consenso" y sin atender las alegaciones planteadas por los propietarios.

El conflicto viene de lejos. Los dueños de los terrenos sostienen que llevan cerca de treinta años cuidando el espacio protegido y asumiendo de su bolsillo buena parte de ese coste, mientras reclaman compensaciones por las restricciones que implica la protección del parque. Según Besteiro, tampoco han encontrado respuesta a sus reclamaciones por parte del Gobierno autonómico.

La protesta llega después de que los propietarios hayan recurrido al Parlamento Europeo y hayan iniciado en abril una recogida de firmas para reclamar ser recibidos por Rueda. Para el líder socialista, el problema tiene que ver con cómo se protege un espacio natural cuando quienes viven y trabajan en él sienten que las decisiones se toman de espaldas a ellos.

Noticias relacionadas

El fuego registrado en A Capela calcinó unas cincuenta hectáreas dentro del espacio protegido y obligó a desalojar Caaveiro. Besteiro ha aprovechado ese episodio para cuestionar la prevención y el mantenimiento del parque. "Sin mantenimiento y sin prevención no hay fraga que aguante", ha advertido, antes de reclamar a la Xunta que ponga fin a las «imposiciones» y revise un plan que los propietarios consideran impuesto y que los socialistas reclaman retirar.

Fuente: El Correo Gallego