Cesa el asesor de Rafa Domínguez en la Diputación de Pontevedra a raíz de su polémico vídeo en TikTok

El jefe de prensa del vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Álvaro Rodiño Tomé, ha cesado «a petición propia» a raíz de la polémica suscitada por un vídeo en la red social TikTok en la que bromeaba sobre un niño huérfano pidiendo ayuda en la calle. Ha sido el propio organismo provincial el que ha anunciado este lunes la decisión, tan solo tres horas después de que el número dos, Rafa Domínguez, reconociese que el no hubiera publicado ese contenido.

«La Diputación de Pontevedra comunica el cese a petición propia de Álvaro Rodiño Tomé como personal eventual de libre designación, en sus funciones de jefe de prensa del vicepresidente», informa este organismo.

«El vicepresidente provincial, Rafael Domínguez, agradece su desempeño en el puesto en estos últimos años y le desea éxitos futuros en su trayectoria profesional y personal», añade.

Precisamente hoy, Domínguez se pronunció al ser preguntado por este asunto durante la ronda de preguntas de una rueda de prensa sobre otro asunto: «Creo que es una broma que no es de buen gusto y no la colgaría», afirmó. Insistió en que, aunque el vídeo se encuadre en el contexto de un «trend» de internet y tenga una intención humorística, considera que el resultado es desafortunado.

La polémica se desató después de la difusión de un vídeo en el que Álvaro Rodiño aparece hablando de golpear con un palo de golf a niños huérfanos. El propio Rodiño explicó posteriormente que la grabación formaba parte de uno de los formatos humorísticos que circulan en TikTok, en los que se modifica durante el montaje la pregunta realizada inicialmente para provocar una respuesta aparentemente disparatada o fuera de contexto.

Según su versión, la pregunta que había respondido originalmente era qué haría si fuese atacado por un jabalí, mientras que en la edición posterior fue sustituida por otra relacionada con menores huérfanos. Rodiño pidió disculpas por el resultado final y aseguró que el contenido no refleja sus opiniones ni su forma de pensar.

Domínguez señaló este lunes que tiene constancia tanto de esas disculpas como de la retirada de las imágenes. «Me consta que ha pedido disculpas, y le honra, y me consta que han retirado el vídeo», manifestó.

El vicepresidente provincial añadió que no realiza un seguimiento de las publicaciones personales en redes sociales de los trabajadores de la institución ni de las personas de su entorno. «Yo no tengo tiempo para ver las redes sociales de los trabajadores de la Diputación, mucho menos de la mujer o la novia, en aquel caso, de uno de los trabajadores de la Diputación», afirmó.

Las explicaciones llegan después de que PSOE y BNG reclamasen el cese de Rodiño por el contenido del vídeo. Los socialistas anunciaron además su intención de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Pontevedra ante la posibilidad de que puedan constituir un delito de odio.

Domínguez cargó este lunes contra esa decisión y consideró desproporcionado trasladar a la Fiscalía un vídeo que, a su juicio, tiene una intención humorística pese a resultar de «mal gusto».

«Acudir a Fiscalía el Partido Socialista, con todos los casos que tiene de Ábalos, de Koldo, de las joyas de Zapatero y tal, yo creo que la Fiscalía está bastante ya preocupada y con bastante trabajo por casos de corrupción del PSOE como para darle trabajo con un vídeo de internet que tiene un tono humorístico, aunque sea de mal gusto», declaró.

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Por otro lado, Domínguez evitó concretar si la Diputación o su propio departamento adoptarán alguna medida respecto a Rodiño. Preguntado expresamente por si tomarán alguna decisión después de la polémica, el vicepresidente se limitó a responder: «Hoy toca hablar de Santa Clara». Finalmente, sí se comunió una decisión, aunque atribuida al propio afectado.

Fuente: Faro de Vigo