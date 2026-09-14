Galicia lidera el pago a proveedores y rebaja a 15 días el plazo medio en junio

Galicia cerró junio como la comunidad autónoma que más rápido pagó a sus proveedores, con un periodo medio de 15,3 días, frente a los 23,4 días del conjunto de las autonomías. La comunidad se mantiene así muy por debajo de los 30 días que fija la normativa estatal, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y difundidos por la Consellería de Facenda.

El liderazgo gallego es, no obstante, muy ajustado. Andalucía se quedó en 15,4 días, apenas unas horas más, mientras Madrid registró 16,4 y Castilla-La Mancha, 16,7. En el otro extremo aparecen Baleares, con 46,1 días, Murcia, con 31,8, y Castilla y León, con 30,8, las únicas autonomías que en junio superaban el umbral de 30 días.

La evolución reciente introduce además algún matiz al dato. Galicia ha alargado ligeramente sus plazos durante los últimos meses: en abril pagaba en una media de 13,35 días y en mayo lo hacía en 14,97, por lo que junio supone un nuevo incremento, aunque continúa encabezando la clasificación estatal.

También tarda algo más que hace un año. En junio de 2025 el periodo medio gallego era de 14,78 días, medio día menos que ahora. La comparación es más favorable para el conjunto de las comunidades, cuyo promedio ha bajado desde los 27,46 días de hace un año hasta los 23,43 actuales.

Deuda comercial

En paralelo, Galicia presenta uno de los niveles más bajos de deuda comercial autonómica: representa el 0,11%, frente al 0,32% de media. De los 5.620 millones de euros que adeudaban comercialmente las comunidades, 194 millones correspondían a Galicia.

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