La nueva herramienta de la app del Sergas: los pacientes podrán ver el coste de sus consultas o tratamientos

La aplicación móvil del Servizo Galego de Saúde (Sergas) continúa sumando funcionalidades. A partir de ahora, los usuarios podrán consultar una cuestión que hasta ahora podía resultar un misterio para muchos: la información económica sobre la asistencia sanitaria. Así lo dio a conocer este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien aludió a "la transparencia" como la razón principal para difundir esta información.

Para poder acceder a estos datos, los usuarios deberán acceder a su perfil en el Sergas Móbil y pulsar, en un primer instante, el icono de É-Saúde y a continuación en el epígrafe Valoración económica da miña atención sanitaria. Será en ese espacio donde los pacientes puedan visualizar su información económico-sanitaria, que estará desagregada en cuatro grandes grupos.

Según explicó el mandatario autonómico, los más de 2,3 gallegos registrados en la aplicación, siempre que se registren en la modalidad de acceso de seguridad alta, podrán encontrar en este apartado información detallada sobre el valor monetario de la atención recibida en los servicios de Atención Primaria, tales como las consultas médicas y de enfermería, las extracciones de sangre u otros servicios asistenciales prestados en el centro de salud. Además, existirá la opción de consultar el importe de los las consultas, tratamientos o pruebas diagnósticas de Atención Especializada.

Esta nueva funcionalidad también mostrará el valor de la asistencia recibida en los servicios de urgencias hospitalarias y en los puntos de atención continuada (PAC). El cuarto de los apartados desgranará el coste de los medicamentos y productos dispensados en las farmacias, mostrando sus precios de venta al público, la aportación realizada por el paciente y el coste asumido por el Sergas.

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Rueda avanzó, asimismo, que la Consellería de Sanidad prevé ampliar durante el próximo trimestre la información vinculada a otros ámbitos asistenciales, como los importes por hospitalización, la hospitalización a domicilio (HADO), la farmacia hospitalaria, las prótesis, las terapias respiratorias o el transporte sanitario no urgente, entre otros.

Fuente: El Correo Gallego