La Xunta anuncia un plan de residencias para mayores que aspira a crear 1.800 plazas en 24 centros nuevos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes el nuevo plan de residencias de mayores de la comunidad, a través del que, según explicó, se crearán en torno a 1.800 plazas nuevas, de las cuales «al menos el 60 % serán públicas». Por el momento, se desconoce cuándo podrán estar en marcha, puesto que el primer paso es la gestión de las parcelas con los concellos donde se implantarán estos centros.

En total, serán 24 las nuevas residencias que se ubiquen en la comunidad, repartidas en doce lotes. «Cada uno estará compuesto por una residencia principal, en la que habrá más de cien plazas, y una “satélite”, ubicada en un concello próximo», detalló la conselleira de Política Social, Fabiola García.

Estos centros de mayores se situarán en municipios de menos de 25.000 habitantes y, con su puesta en marcha, el Ejecutivo prevé que se creen alrededor de un millar de puestos de trabajo. Escogidas ya estas localidades, los consistorios tienen ahora un mes para adherirse. A partir de entonces, contarán con un año para ceder la parcela donde se ubicaría la residencia y, a partir de ahí, empezar a trabajar en su construcción.

Los concellos, explicó García, se eligieron teniendo en cuenta diversos criterios técnicos, dando una especial importancia a que los mayores puedan seguir arraigados en sus localidades. Los escogidos son, entre otros, Porto do Son, cuya residencia satélite sería en Outes, o Carnota, que se complementaría con Cabana de Bergantiños.

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(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Fuente: El Correo Gallego