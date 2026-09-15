La diana del pleno

Las preguntas que BNG y PSdeG han formulado a Alfonso Rueda en el pleno del Parlamento desde el inicio de la legislatura no reflejan necesariamente cuáles son los mayores problemas de Galicia. Exponen otra cosa: cuáles son las cuestiones que ambos partidos creen que pueden hacer más daño políticamente al presidente de la Xunta. La foto que dejan los diarios de sesiones es clara.

Sanidad, vivienda, Altri, dependencia y desigualdad. Ahí está el grueso de la ofensiva. En el lado contrario hay ausencias llamativas: educación, demografía, pesca, turismo, universidad o cultura apenas aparecen pese a su enorme peso social o económico. No son los frentes elegidos por Ana Pontón o Xosé Ramón Gómez Besteiro para el examen presencial a Rueda.

Una pregunta de control al presidente no es una iniciativa parlamentaria cualquiera. Para fiscalizar una consellería existen comisiones, comparecencias, interpelaciones y preguntas sectoriales. El turno con Rueda es limitado y de alta visibilidad. Elegir un asunto implica renunciar a otro. Por eso las 78 preguntas registradas hasta abril de 2026, según puede comprobarse en los diarios de sesiones de la Cámara colgados hasta la fecha en internet, pueden leerse como un mapa de las vulnerabilidades que la oposición cree haber detectado en el PP.

El reparto es casi simétrico entre los dos grandes grupos: 39 preguntas del BNG, 36 del PSdeG y tres del Grupo Mixto. Pero la estrategia no lo es.

La sanidad es, con diferencia, el terreno más fértil. Las tensiones por falta de médicos en Atención Primaria, las listas de espera que se han disparado a raíz de la pandemia, la carencia de profesionales en salud mental están ahí y la oposición intenta sacarles el máximo provecho en su estrategia de desgaste.

El encarecimiento de la compra y del alquiler de la vivienda, las dificultades de emancipación y la escasez de pisos protegida han ido convirtiendo la vivienda en otro de los asuntos claves de los cara a cara de Rueda con Ana Pontón y Xosé Ramón Gómez Besteiro.

El tercer pilar de la confrontación parlamentaria es el proyecto de Altri, promovido con especial persistencia por el BNG. Ningún proyecto empresarial concreto ha llegado con tanta frecuencia a la sesión de control (cinco preguntas del Bloque frente a una del PSdeG). Para la formación nacionalista, el plan que había para Palas de Rei resume el modelo industrial y territorial que atribuye al Gobierno gallego. Eso sí, la polémica entorno a Altri ya se apaga por las dificultades que tiene para salir adelante, pese a la bendición inicial de la Xunta.

Dos oposiciones y dos retratos de Rueda

El análisis de las preguntas muestra además que Pontón y Besteiro no intentan desgastar al presidente de la misma manera.

El BNG tiende a concretar. De sus 39 preguntas, nueve tienen la sanidad como asunto principal; cinco se refieren a Altri; cuatro a vivienda y otras cuatro a mayores, dependencia o cuidados. También son del Bloque las preguntas sobre lengua o canon eólico. Pontón busca con frecuencia un problema reconocible, con nombre propio, consecuencias visibles y un responsable político al que señalar.

Besteiro utiliza más preguntas de balance: eficacia del Gobierno, prioridades, desigualdad, orientación social, presupuestos, gestión o servicios públicos. Son formulaciones más abiertas que le permiten entrar en un asunto y terminar recorriendo varios.

Ambos necesitan demostrar que son la oposición más eficaz y, al mismo tiempo marcar perfil propio. El BNG hace bandera con Altri, lengua y buena parte de los conflictos ligados al territorio o al modelo energético. Los balances de gestión, la desigualdad o la eficacia global del Ejecutivo tienen más peso en la estrategia socialista. Sanidad y vivienda son, en cambio, los dos grandes campos de batalla comunes.

Las ausencias también son política

Cuestiones claves de país como demografía, educación, cultura, pesca, agricultura, investigación o turismo apenas se cuelan en los tú a tú de Rueda con la oposición. No están fuera de la agenda parlamentaria, pero rara vez superan el filtro para colarse en el cara a cara presidencial. Nacionalistas y socialistas buscan las vulnerabilidades de Rueda y entienden que ahí no sacan rédito.

La oposición no selecciona necesariamente los temas más importantes en términos objetivos para el desarrollo de Galicia, sino aquellos con lo que piensa que puede herir al presidente de la Xunta, y hay cuestiones cuya gestión no está siendo cuestionada socialmente o no lo suficiente para dejar tocado al Gobierno popular, o son cuestiones que siendo trascendentales no están entre las inquietudes de la ciudadanía. Un ejemplo, la crisis demográfica.

Nacionalistas y socialistas priorizan aquellos debates donde perciben una mayor sensibilidad social o un debate público más abierto, dejando en segundo plano asuntos que, aun siendo trascendentales, no generan la misma dinámica de confrontación en el pleno. Quizás ahora cambien las tornas con las políticas educativas tras la publicación del informe PISA.

De la arquitectura institucional al bolsillo

La naturaleza de las preguntas ha ido mudando conforme avanzaba la legislatura. La oposición ha ido moviendo el foco. En el arranque de la legislatura, en 2024, preguntaban por la regeneración democrática, la transparencia, la financiación o las prioridades generales del nuevo Gobierno. Era una oposición todavía centrada en cómo iba a gobernar Rueda.

En 2025 el eje se desplaza hacia la vida cotidiana: sanidad, vivienda, dependencia, residencias, bienestar y desigualdad. Cuestiones que afectan directamente a los ciudadanos. Y en los primeros meses de 2026 ganan presencia el coste de la vida, la industria, la energía, los trabajadores y la economía.

Rueda intenta romper el marco

¿Y el presidente de la Xunta como enfrenta el careo con la oposición? Intenta hacerlo a golpe de anuncio. Rara vez acepta el marco que le ofrece la oposición. El presidente de la Xunta niega el diagnóstico de la minoría, contrapone otros datos, compara Galicia con España o con comunidades gobernadas por la izquierda, introduce al Gobierno central como sea para atizarle o publicita alguna medida.

De las 78 preguntas analizadas, en 18 Rueda intenta opacar la crítica con un anuncio: subida del canon de Sogama, reserva de vivienda pública para jóvenes, nuevo bono de emancipación, nueva oferta pública de empleo para docentes, contratación de psicólogos en la sanidad pública, ayudas para comedores escolares o regulación de los exámenes virtuales. En ocasiones, esa nueva ayuda, inversión o decisión nada tiene que ver con el tema a debate.

De discutir políticas a discutir políticos

Si han cambiado las preguntas, también ha mudado el estilo verbal en el transcurso de la legislatura y la tensión ha subido varios tonos y de cara a las elecciones municipales del próximo mayo, lo normal es que la crispación vaya a más. Pontón ha pasado de «Rueda, o Escapista» a «campión do servilismo», «o peor presidente da nosa historia» e o «bulopresidente». Besteiro utiliza menos el apodo, pero tras los incendios del pasado año, le espetó: «Vostede fracasou, vostede debe marchar».

Y Rueda a su vez aprovecha sesión tras sesión para dibujar el perfil de sus adversarios que quiere ‘vender’ ante los electores. A Besteiro intenta presentarlo como un político sin autonomía que solo obedece órdenes de Pedro Sánchez; y a Pontón, como una dirigente ideológica, demagógica y sin experiencia ejecutiva.

Noticias relacionadas

El balance de estas 78 preguntas muestra la lógica que rige el principal escaparate del Parlamento gallego. Más que un catálogo exhaustivo de los problemas reales de la comunidad, las sesiones de control a la Xunta funcionan como un pulso de prioridades políticas. Un escaparate donde la oposición no busca retratar el país que hay, sino acorralar al presidente que lo gobierna, mientras este responde convirtiendo el pleno en un plató de anuncios.