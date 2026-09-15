Muere Manuel Peleteiro Ramos, hijo de los fundadores del Colegio Peleteiro de Santiago

Santiago despide a Manuel Peleteiro Ramos, fallecido a los 73 años, hijo de Manuel Peleteiro Yrago y Dolores Ramos, fundadores del proyecto educativo que acabaría convirtiéndose en el Colegio Manuel Peleteiro, una de las instituciones más prestigiosas de la enseñanza en España.

Conocido familiarmente como Manolo, pertenecía a la segunda generación de una familia cuyo apellido lleva décadas unido a la educación en la capital gallega. Fue director del Colegio Manuel Peleteiro durante un largo periodo, parte de él conjuntamente con su hermano Luis Peleteiro, actual director del centro.

Durante sus años al frente del colegio tuvo trato directo con miles de alumnos, muchos de los cuales conservarán el recuerdo de una figura muy ligada a la vida cotidiana del centro.

Manuel Peleteiro Yrago y Dolores Ramos fueron padres de ocho hijos: Jesús, ya fallecido; María Dolores, Blanca, Isabel, María José, Beatriz, Luis y el propio Manuel.

Un proyecto con 75 años de historia

El origen del colegio, integrado en la actualidad en el grupo educativo internacional Globeducate, se remonta a finales de los años cuarenta, cuando un grupo de familias santiaguesas preocupadas por la educación de sus hijos respaldó el proyecto impulsado por Manuel Peleteiro Yrago y Dolores Ramos. De aquella iniciativa nació la Academia Minerva, germen del centro fundado en 1951.

La historia familiar y la del colegio quedaron marcadas muy pronto por la muerte de su fundador. Manuel Peleteiro Yrago falleció prematuramente en 1965, a los 45 años, dejando a medio camino un proyecto educativo que, sin embargo, continuaría creciendo. Dolores Ramos tomó entonces las riendas y prosiguió la labor iniciada junto a su marido.

Dos años después, en el curso 1967-1968, la Academia Minerva dejó paso al Colegio Manuel Peleteiro, como homenaje a su fundador. Bajo la dirección de Dolores Ramos, el centro mantuvo las líneas educativas trazadas en sus primeros años y afrontó sucesivas etapas de crecimiento y modernización.

De Minerva a Monte Redondo

La expansión continuó en 1989 con la inauguración del pabellón polideportivo de Montouto y dio otro paso importante en 1993, cuando abrió el Centro Dolores Ramos de Educación Infantil, en la calle Santiago León de Caracas.

Durante décadas, la imagen del Peleteiro estuvo indisolublemente ligada al Ensanche compostelano, donde el colegio ocupó una gran parcela y se convirtió en parte del paisaje cotidiano de varias generaciones de santiagueses.

El gran cambio llegó en junio de 2009, cuando el centro abandonó aquella ubicación histórica y estrenó su actual complejo educativo en Monte Redondo.

Tras ese traslado, Manuel Peleteiro Ramos dejó su vinculación con el colegio, aunque mantuvo su participación en el Centro Dolores Ramos.

Una etapa empresarial en Compostela

Después de su salida del colegio, desarrolló distintas actividades empresariales en Santiago. Entre sus iniciativas más reconocibles estuvo la piscina AWASAN, en Silvouta, Roxos, además de otros proyectos vinculados a un gimnasio y a la hostelería.

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Quienes le conocieron destacan su fuerte personalidad, pero también su bonhomía y su fidelidad a las amistades. Manuel Peleteiro deja viuda, dos hijos y un nieto de muy corta edad.

Fuente: El Correo Gallego