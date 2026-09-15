Inspección de Trabajo sanciona a una empresa vinculada a la familia del conselleiro de Emprego por dos trabajadores irregulares durante la vendimia

Inspección de Trabajo ha sancionado a una empresa vinculada al grupo familiar de Casal de Armán, relacionado con el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, después de localizar durante una inspección a dos trabajadores de origen africano que no disponían de permiso de trabajo durante la vendimia del año pasado en la comarca de O Ribeiro (Ourense), según ha publicado elDiario.es. La actuación afecta a Viña Campinas S.L., una sociedad vinculada Casal de Armán y encargada de la gestión de viñedos.

En declaraciones a los medios de comunicación este martes, el conselleiro de Emprego confirma la sanción por "infracción administrativa impuesta en su grado mínimo". González niega categóricamente su participación actualmente en la bodega y añade que "el episodio deriva del error que fue confiar en que las personas contratadas o puestas a disposición a través de una empresa de trabajo temporal con la que se habla habitualmente" tenían toda su documentación en regla.

La empresa sostiene que los dos trabajadores habían sido incorporados a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) ajena al grupo y que, al tener conocimiento de que carecían de la documentación necesaria, puso los hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En la actualidad, el negocio continúa vinculado a su familia, aunque el conselleiro ya no figura como socio de la compañía. Desde la Xunta han señalado, en relación con el caso, que las empresas deben cumplir la normativa laboral y que cualquier persona que trabaje en Galicia debe contar con la correspondiente autorización y estar dada de alta en la Seguridad Social.

Según relata el titular de Emprego, Comercio e Emigración, Inspección de Trabajo —dependiente del Gobierno central— llegó a la viña de su familia, de la que quiere defender su "honorabilidad", y constató que dos de los trabajadores no se encontraban en los listados de dicha ETT. González asegura que "esto es un desgraciado incidente que no tiene nada que ver con la explotación de inmigrantes y que, en todo caso, y así se me trasladó, en la empresa van a ser más rigurosos", en referencia de a quién se contrata.

EL BNG exige su cese y Sumar reclama explicaciones

La información ha provocado la reacción del Bloque Nacionalista de Emprego Sumar Galicia, que reclamó, en la mañana de este martes, al conselleiro que explique públicamente cuál es su relación actual con la empresa y que acredite su desvinculación.

La diputada nacionalista Olalla Rodil exigió en una rueda de prensa el "cese inmediato" del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración al estar —en la actualidad— familiarmente relacionado con esta empresa. "Es impresentable, porque estamos hablando del responsable político que debe velar por los derechos de las trabajadoras y trabajadores de este país", indicó Rodil.

Por su parte, horas antes el secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, consideraba "politicamente inadmisible" que el responsable de las políticas de empleo tenga que responder por una sanción de estas características en una empresa vinculada a su familia. "No estamos diciendo que José González sea responsable directo de la contratación de esos trabajadores", señala López.

Ante la petición de Sumar Galicia y en respuesta a preguntas de los medios, el conselleiro se desvincula de esta empresa del sector vitivinícola e insiste en que "no es ni socio, ni administrador" ni "por supuesto" participa en ella, "ni en la organización de labores, como puede ser la vendimia o la contratación de los trabajadores".

Hasta 100.000 euros de multa

Tal y como recoge la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, contratar a personas migrantes que carecen de permiso de trabajo en regla constituye una infracción de extrema gravedad. En cualquiera de estas situaciones, la sanción para la empresa por contratar a un extranjero sin permiso de trabajo puede ir de 10.001 € a 100.000€ por trabajador irregular. Además, de ser reincidente o darse una situación de explotación laboral grave, esto puede concurrir en repercusiones penales para la empresa.

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En el caso de Casal de Armán, siempre según las declaraciones de José González, la sanción impuesta "fue en su grado mínimo y en la cuantía legalmente mínima" porque Inspección de Trabajo "no apreciaba circunstancias agravantes". En el año 2016, José González declaró ser copropietario y socio de la bodega junto a sus hermanos, tras recibir la participación en ella como herencia por parte de su padre. Se desprendió de la misma en 2018, momento en el que entró a formar parte del Gobierno gallego y dejó su puesto como diputado en el Parlamento después de dos años.

Fuente: El Correo Gallego