El tiempo en A Coruña: un frente poco activo retirará este martes el aire cálido
El cielo estará nuboso y se esperan algunas lluvias asociadas a la entrada del frente
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Este martes un frente poco activo que entrará por el norte de la comunidad, lo que provocará la retirada del aire cálido hacia el sur.
Según el observatorio de MeteoGalicia, en A Coruña se esperan cielos nubosos, con algunas lluvias asociadas a la llegada del frente.
Las temperaturas oscilarán entre los 18º y los 22º, y el viento soplará de componente norte, flojo por la mañana y aumentando a moderado por la tarde.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 18°C 22°C
- Lugo 13°C 25°C
- Vigo 17°C 27°C
- Ferrol 16°C 24°C
- Santiago 15°C 24°C
- Pontevedra 15°C 27°C
- Ourense 15°C 31°C
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