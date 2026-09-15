Servicios sociales
La Xunta activa el plan de residencias y da un mes a los ayuntamientos para decidir si acogen el proyecto y ceden suelo
El nuevo plan de residencias anunciado por el presidente Alfonso Rueda contempla la creación de 1.800 plazas en 25 centros, de las cuales al menos el 60% serán de titularidad pública
R. S. C.
La Consellería de Política Social e Igualdade ha activado el nuevo plan de residencias de mayores y ha remitido a los ayuntamientos seleccionados como posibles emplazamientos un documento en el que les solicita que, en el plazo de un mes, manifiesten si quieren acoger el proyecto y facilitar una parcela adecuada para su implantación.
La comunicación se ha producido este martes, un día después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciase un nuevo plan de residencias que contempla la creación de 1.800 plazas en 25 nuevos centros, de las que, como mínimo, el 60% serán de carácter público.
En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la Consellería ha señalado que, para llevar a cabo la actuación, es necesaria la colaboración de los ayuntamientos mediante la puesta a disposición de un terreno dotacional que reúna los requisitos técnicos, urbanísticos y jurídicos necesarios.
Para ello, los ayuntamientos deberán manifestar su voluntad de albergar la futura residencia, su disposición a facilitar una parcela adecuada y su compromiso de garantizar que estará disponible para la Administración autonómica en el plazo establecido.
Asimismo, la Xunta ha precisado que los terrenos deberán estar libres de cargas y gravámenes o, en su caso, encontrarse en condiciones jurídicamente adecuadas para la implantación del equipamiento.
Una vez recibida la manifestación de voluntad de los ayuntamientos, la Consellería de Política Social se pondrá en contacto con ellos para prestarles apoyo y asesoramiento durante el proceso de identificación, selección y puesta a disposición de las parcelas.
La Xunta también ha advertido de que la manifestación de voluntad «no supone, por sí misma, la adjudicación definitiva de la actuación ni la adquisición o puesta en funcionamiento del equipamiento». Esto se debe a que el desarrollo del proyecto estará sometido a la correspondiente tramitación administrativa y al cumplimiento de los requisitos técnicos, urbanísticos, patrimoniales, económicos y jurídicos aplicables.
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Fuente: Faro de Vigo
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