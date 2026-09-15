La Xunta estima que el Estado podría controlar 6,53 kilómetros cuadrados adicionales de costa con su propuesta de revisar los deslindes del litoral

Totalmente en contra de la reforma que pretende realizar el Gobierno central del Reglamento de Costas, la Xunta enviará esta semana más alegaciones al Ministerio para la Transición Ecológica. Entre las novedades de esta última revisión de la norma —la segunda que se plantea este año—, figura la flexibilización de los criterios para modificar el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), de tal forma que el Estado podría ampliar con más facilidad esta franja de terreno para que quede bajo su titularidad. El Ejecutivo gallego ha puesto más números a las consecuencias de una hipotética ampliación. Si la semana pasada advirtió de que unas 2.500 edificaciones podrían verse afectadas y pasar a manos del Estado como titular del DPMT, ahora sostiene que el Gobierno podría tomar el control sobre 6,53 kilómetros cuadrados de tierra en primera línea de mar que gestiona la Xunta.

Aprovechando el proceso de reforma del real decreto sobre la gestión de riesgos y zonas inundables, el Gobierno ha introducido una segunda modificación que afecta al Reglamento de Costas con el objeto de hacer más flexible el mecanismo de deslindes para ampliar tierra adentro el DPMT, lo que conllevaría dar al Estado la titularidad de esa porción de terrenos y de los bienes que haya sobre ellos (esos 2.500 de los que habla la Xunta).

Se pretende que el DPMT —el más restrictivo en cuanto a usos y cuya ocupación se realiza mediante una concesión— llegue tierra adentro hasta el máximo nivel que alcance una ola. Basta con que llegue una sola, por ejemplo, en un temporal. En la actual normativa se establece un sistema de medición por el que ese límite debía repetirse al menos cinco veces en un lustro para poder hacer ese deslinde, lo que restringía las posibilidades de ganar terreno por tratarse de un método de recurrencia en el alcance del mar.

Esta revisión ya se intentó en el año 2022, pero el Tribunal Supremo la anuló porque el Gobierno central se había saltado un trámite de información pública.

Este planteamiento de alterar los deslindes del DPMT genera un rechazo absoluto en la Administración autonómica gallega —y en todas las comunidades autónomas del PP—, por lo que reclaman al Ministerio para la Transición Ecológica que frene la reforma. Lo primero, alega la Xunta, es que de ampliarse la zona de primera línea de mar con los nuevos criterios se verían afectadas unas 2.500 edificaciones, las cuales podrían ser «expropiadas» por el Estado sin tener que pagar nada, ha advertido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal de su Ejecutivo en la que, precisamente, se ha informado de las alegaciones.

Para «ejemplificar la trascendencia y el impacto de un cambio» de estas características en el litoral gallego, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático hizo un análisis comparativo del actual DPMT en Galicia frente a un hipotético escenario de ampliación. El estudio estima que esta superficie se incrementaría en 6,53 km² hasta llegar, según indicó Rueda, a un total de más de 156 km² —el equivalente a más de cuatro veces el término municipal de la ciudad de A Coruña— y que en ella se contabilizan 2.511 edificaciones preexistentes «que serían incluidas en la zona marítima-terrestre y, por lo tanto, pasarían a estar catalogadas como bienes de dominio público». Entre ellas, explicó el presidente, hay «depuradoras, pabellones o industrias» que, en el caso de estar en terrenos públicos, podrían ser expropiadas «sin tener que hacer desembolsos económicos».