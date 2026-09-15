Xunta y Gobierno terminan sin acuerdo la reunión para el traspaso de los permisos de trabajo a extranjeros por "un error en la propuesta"

El traspaso a Galicia de las competencias sobre las autorizaciones iniciales de trabajo de personas extranjeras tendrá que esperar más de lo previsto. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, expresaba hace pocos días su voluntad de cerrar el acuerdo este mes, con el foco puesto en la reunión mantenida este martes con el Gobierno central. Un encuentro que, finalmente, ha terminado sin consenso, después de que el Estado «reconociese que había cometido un error en la propuesta presentada», según señalan fuentes del Ejecutivo autonómico.

La reunión técnica ha finalizado, por tanto, «sin avances», lo que obliga a aplazar de nuevo la materialización de una transferencia que la Xunta esperaba poder dejar encarrilada este mismo mes. Pese a ello, desde el Gobierno gallego confían en que «el traspaso se pueda resolver en el próximo encuentro» y esperan que el Ejecutivo central «cumpla su compromiso de enviar nuevamente la propuesta en el menor tiempo posible», incorporando una respuesta a las demandas planteadas por la comunidad autónoma.

La Xunta había llegado a esta reunión con la expectativa de poder avanzar de forma definitiva en la negociación, después de varios contactos entre ambas administraciones. Y es que la materialización de la transferencia de estas competencias, con las que ya cuentan tanto Cataluña como el País Vasco, parecía más que cercana. De hecho, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, señalaba hace apenas unos días que «se haría en las próximas semanas», junto con el traspaso que les permitiría gestionar los aeródromos no comerciales.

Desde el Ejecutivo de Rueda inciden en que llevan «tiempo reclamando acelerar el ritmo de la transferencia», al considerar que se trata de «una competencia estratégica para responder a las necesidades reales del mercado laboral gallego». La Xunta viene defendiendo así la importancia de asumir estas funciones y de que el proceso pueda cerrarse cuanto antes, aunque insiste en que la transferencia debe producirse con los recursos suficientes para poder ejercerla.

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En este sentido, el Gobierno gallego recalca que el traspaso debe ir «acompañado de los medios materiales, humanos y económicos necesarios para garantizar su desarrollo con todas las garantías». Por el momento, se desconoce cuándo será la próxima reunión entre ambas administraciones.

Fuente: El Correo Gallego