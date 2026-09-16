Caso «Villa de Pitanxo»: el Tribunal Supremo rechaza juzgar a Padín y a los Nores por «homicidio por dolo»

El juez del Tribunal Central de Instancia número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, emitió el 13 de febrero pasado el auto de pase a procedimiento abreviado del caso Villa de Pitanxo, en el que propuso juzgar al capitán del buque —Juan Enrique Padín— y a dos directivos de Pesquerías Nores—José Antonio Nores Rodríguez y José Antonio Nores Ortega— por 21 homicidios por imprudencia grave y por delito contra los derechos de los trabajadores. Ambos delitos, tipificados en los artículos 142 y 316 del Código Penal, no conllevan por sí solos penas superiores a los 9 años de prisión, de ahí que el procedimiento vaya por la vía abreviada, y no por la ordinaria.

Las familias, en una retahíla de recursos que nunca fueron amparados por el Alto Tribunal, trataron de agravar la losa acusatoria porque, defendieron, los hechos son «susceptibles de ser calificados como homicidio por dolo eventual». El Supremo acaba de zanjar el tema: el procedimiento continuará por la vía abreviada, de modo que no ha lugar a que Padín y los Nores se sienten en el banquillo acusados de un delito que conlleva penas de prisión de hasta 15 años, frente a los 4 del homicidio por imprudencia grave. «Tiene impacto relevante en las penas que se puedan establecer en caso de delito y, asimismo, en el nivel de las indemnizaciones», han apuntado a FARO fuentes de AMYA, el despacho encargado de la defensa de los acusados. La resolución del Supremo es firme; los recurrentes deberán pagar las costas procesales.

Las mismas fuentes han precisado, de hecho, que la fianza civil y solidaria requerida por Ismael Moreno por 44 millones de euros «para asegurar las responsabilidades» que se les pudieran imponer en una eventual sentencia condenatoria ya ha sido depositada. La armadora Pesquerías Nores Marín consta en el procedimiento como responsable civil subsidiaria; la aseguradora British Marine, integrada dentro del holding australiano QBE Insurance, como responsable civil.

El auto desestimatorio del Supremo, emitido por la Sala de lo Penal —los magistrados Antonio del Moral, Vicente Magro y Leopoldo Puente—, recuerda que «los autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo pueden recurrirse en casación cuando: la ley autorice expresamente el recurso; o sean autos definitivos que pongan fin al proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre, y además concurran los requisitos de imputación fundada». En este caso, abunda, el dictamen de Ismael Moreno «no pone fin al proceso, sino que permite que el proceso continúe hacia la fase intermedia y, eventualmente, al juicio oral».

Tripulantes en cubierta del «Villa de Pitanxo», en una marea anterior a la del naufragio. | / CEDIDA

Los recursos

Las representaciones de las familias habían apuntado, en sus recursos de casación, que la instrucción del juez Moreno «ha obviado posibles delitos que pudieran estar castigados con pena superior a los límites del procedimiento abreviado», esos nueve años. Por ejemplo, «una serie de hechos imputados a los acusados», quienes «aceptaron e impulsaron un conjunto de déficits estructurales y operativos graves que configuran un riesgo mortal, evitable y conscientemente asumido». En particular, mencionaron en sus recursos, «jornadas ilegales de hasta 20 horas» de trabajo, que Juan Padín persistió «temerariamente en la maniobra de virado, negándose a soltar el cable» y a sabiendas de estar operando en una zona con vientos de fuerza 8. «El capitán consintió el naufragio al ignorar de forma sistemática los factores de riesgo concurrentes».

El Ministerio Fiscal también se mostró contrario a estas pretensiones de los familiares de los fallecidos y, apuntó, «los armadores y el propio capitán confiaban en la pericia de este último, reputada en el gremio, para solventar cualquier incidencia que en alta mar pudiera producirse. Todas las circunstancias antes mencionadas integran [...] un delito doloso [...], contra los derechos de los trabajadores, pues con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida».

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Al margen de esta petición, ahora desestimada, respecto del delito de homicidio por dolo eventual, familiares y el superviviente Samuel Koufie han interesado ampliar el escrito de acusación con un «delito de imposición de condiciones laborales ilegales» o de «falsedad documental» . Pero hay más, porque otras defensas han abogado por incluir el de falsedad en documento mercantil, que se correspondería con el testimonio falso que, defienden, prestó Padín en la protesta de mar cuando atribuyó el siniestro a una parada súbita del motor principal Wärtsilä.