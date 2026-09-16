El tiempo en A Coruña: este miércoles se espera una situación intermedia entre las altas y bajas presiones
Las temperaturas sufrirán un moderado descenso, con valores que oscilarán entre los 17º y los 22º
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Este miércoles, A Coruña quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones con circulación del noreste.
Según el pronóstico meteorología, se esperan intervalos de nubes y claros por la mañana, mientras que por la tarde se incrementará la nubosidad y los cielos quedarán cubiertos.
Las temperaturas sufrirán un moderado descenso, con valores que oscilarán entre los 17º y los 22º.
El viento soplará del noreste, moderado en general.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 17°C 22°C
- Lugo 12°C 20°C
- Vigo 15°C 26°C
- Ferrol 15°C 21°C
- Santiago 13°C 21°C
- Pontevedra 14°C 25°C
- Ourense 14°C 26°C
- Pesadilla en un hotel de Fuerteventura: los ácaros de la cama acribillan a unos viajeros del Imserso
- La provincia de A Coruña concentra, con 6,4 toneladas, la mayor parte de cocaína intervenida en Galicia
- Heridos un adulto y un niño en un accidente en un quad en Coristanco
- El tiempo en A Coruña: temperaturas en aumento
- La juventud gallega en el exterior se reencuentra con sus raíces
- Aparecen tres cuerpos en la fosa franquista de Ferrol, 'espacio de violencia extrema
- Aumentan un 10% las reclamaciones a la Defensora de los pacientes del SES
- Abren las becas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: cuantía, plazos y cómo solicitarlas