El tiempo en A Coruña: este miércoles se espera una situación intermedia entre las altas y bajas presiones

Este miércoles, A Coruña quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones con circulación del noreste.

Según el pronóstico meteorología, se esperan intervalos de nubes y claros por la mañana, mientras que por la tarde se incrementará la nubosidad y los cielos quedarán cubiertos.

Las temperaturas sufrirán un moderado descenso, con valores que oscilarán entre los 17º y los 22º.

El viento soplará del noreste, moderado en general.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: