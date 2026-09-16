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El tiempo en A Coruña: este miércoles se espera una situación intermedia entre las altas y bajas presiones

Las temperaturas sufrirán un moderado descenso, con valores que oscilarán entre los 17º y los 22º

Una mujer observa el horizonte desde el paseo marítimo de A Coruña.

Una mujer observa el horizonte desde el paseo marítimo de A Coruña. / GUS DE LA PAZ / LCO

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RAC

Este miércoles, A Coruña quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones con circulación del noreste.

Según el pronóstico meteorología, se esperan intervalos de nubes y claros por la mañana, mientras que por la tarde se incrementará la nubosidad y los cielos quedarán cubiertos.

Las temperaturas sufrirán un moderado descenso, con valores que oscilarán entre los 17º y los 22º.

El viento soplará del noreste, moderado en general.

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Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 17°C 22°C
  • Lugo 12°C 20°C
  • Vigo 15°C 26°C
  • Ferrol 15°C 21°C
  • Santiago 13°C 21°C
  • Pontevedra 14°C 25°C
  • Ourense 14°C 26°C

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