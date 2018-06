El bus a Santa Cristina y el de A Zapateira, sin fecha de inicio

La prolongación de la línea 24 de A Coruña para que llegue a las urbanizaciones de A Zapateira que pertenecen a Arteixo y a Culleredo es más sencilla que la llegada del 1-A a la rotonda de Santa Cristina, en Oleiros. Así lo explicó ayer la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que eludió poner fecha para el inicio de los dos nuevos servicios. La tramitación del caso de Montegolf, Los Olivos y Vallesur será más rápida porque en la zona no hay ninguna concesión de transporte supramunicipal que esté afectada por la prolongación de la línea urbana de A Coruña. En Oleiros, hay tres empresas, Cal Pita, Eliseo Pita y Arriva, que sí prestan este servicio, con lo que la Xunta deberá audiencia para que formulen las alegaciones que consideren.

Los alcaldes de Arteixo, Carlos Calvelo, y Culleredo, José Ramón Rioboo, mantuvieron ayer un encuentro con la conselleira Ethel Vázquez para concretar un acuerdo para que la línea 24 dé servicio a las urbanizaciones de Arteixo y Culleredo. Los tres anunciaron que ya tienen un acuerdo y que ahora solicitarán "reuniones formales" con el Concello de A Coruña y la concesionaria del transporte urbano, Compañía de Tranvías, para "tratar de que A Coruña se sume a este proyecto", según explicó Rioboo.

El regidor arteixán, Carlos Calvelo, aseguró que el convenio es "más sencillo" porque "no hay líneas de transporte en ese ámbito". "Ahora ya es directamente negociar con la Compañía de Tranvías y el Concello de A Coruña", indicó. La conselleira de Infraestruturas también coincidió y señaló que el convenio de Culleredo y Arteixo es más sencillo que el de autobús a Santa Cristina. En el último caso advirtió de que "el Gobierno gallego no debe poner plazos concretos". "La propuesta implica una parada en la carretera estatal, necesita autorización de Fomento, y no sabemos si estamos afectados por la ampliación del puente de A Pasaxe", afirmó.