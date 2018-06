Cambre ve incompleta la respuesta a sus alegaciones a la unión de vía ártabra y AP-9

Pedirá apoyo en el área para exigir a la Xunta los motivos "técnicos" de enlazar en A Gándara

El Concello de Cambre sostiene que la respuesta de la Xunta a sus alegaciones al enlace de la vía ártabra con la autopista AP-9 es "un escrito" pero no una respuesta a alegaciones como corresponde. "No hay una resolución", sostiene el concejal de Urbanismo, Juan González Leirós. El Ayuntamiento cambrés buscará a apoyos en la Mesa de Mobilidade del área metropolitana para exigir a la Xunta una contestación "con argumentos técnicos" que expliquen el rechazo a ubicar el entronque en Cuatro Caminos, como quiere el Concello, en lugar de en A Gándara. El Gobierno local cambrés asegura que mantiene su disposición de llegar "a donde haga falta" para tratar de que el enlace de la vía ártabra cuente con todas las garantías y luchar por que dé servicio "también a los vecinos de Cambre, que es el corazón geográfico de la comarca".

El Ayuntamiento de Cambre reclamará también que no se comiencen las expropiaciones hasta contar con el correspondiente informe del Ministerio de Fomento que dé el visto bueno al entronque. El Concello insiste, además, en reclamar un compromiso de que la infraestructura se conectará en el futuro con la autovía A-6, opción que se planteaba en el inicio del proyecto pero que en los últimos tiempos la Xunta dejó de lado sin concretar si lo retomará ni cuándo. La otra demanda del Ejecutivo cambrés es que se garantice que el enlace con la autopista AP-9 será libre de peaje, extremo que la Xunta no ha concretado por ahora. Hace dos semanas, al Consellería de Medio Ambiente, a consultas de este medio, se limitó a apuntar que "la vía ártabra es un proyecto libre de peaje que deriva en la vía de peaje de titularidad del Estado" y defendió que "desde que se licite el proyecto hasta que se termine hay tiempo para negociar con la Administración titular de la vía". Por último, el Gobierno municipal critica que la propuesta de la Xunta no barajaba más de una alternativa, como exige la ley, para el enlace.

El Gobierno local de Cambre remitirá la documentación relativa al enlace, propuesto por la Xunta en A Gándara, incluidas las alegaciones y la contestación del Ejecutivo gallego, para que los técnicos de los demás ayuntamientos integrados en la Mesa de Mobilidade del área metropolitana los revisen y emitan sus consideraciones al respecto. Si existe acuerdo en la visión de los técnicos y apoyo de los alcaldes, propondrá unir fuerzas para trasladar las reclamaciones a la Xunta.