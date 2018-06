A Coruña analizará el coste de que la línea 24 pare en Montegolf, Vallesur y Los Olivos

El alcalde coruñés, Xulio Ferreiro, anunció ayer que ya ha encargado a los técnicos municipales un informe sobre cómo afectará a la línea 24 la propuesta de los concellos de Arteixo, Culleredo y la Xunta para que el autobús urbano pare en las urbanizaciones de Montegolf, Vallesur y Los Olivos, que están situadas en A Zapateira. "Pedí un informe sobre recorridos, minutos, kilómetros y económico, porque eso habrá que pagarlo", explicó el regidor coruñés.

Los concellos de Arteixo y Culleredo confirmaron ayer, tras una reunión que mantuvieron con la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, que asumirían a medias el coste de la prolongación de la línea 24, que actualmente termina su recorrido en la urbanización de O Carón, en A Coruña, a muy poca distancia del límite municipal con Arteixo. El aumento del servicio obligaría al autobús a recorrer cinco kilómetros más, 2,5 en la ida y 2,5 a la vuelta. La propuesta de los dos concellos consiste en crear tres nuevas paradas (no dos, como habían anunciado inicialmente). Una estaría situada en Montegolf, otra en Vallesur y el final de la línea se ubicaría en Los Olivos.

En la reunión que ayer los concellos mantuvieron con la Xunta no estuvo presente el Concello coruñés, aunque Culleredo sí informó la pasada semana a Xulio Ferreiro de esta propuesta. El regidor de A Coruña señaló que su homólogo cullerdense, José Ramón Rioboo, le trasladó su "intención de dar transporte a esa zona de A Zapateira" y que la propuesta "es muy razonable" porque es una zona "limítrofe con A Coruña".

Arteixo y Culleredo presentarán a la Consellería de Infraestruturas y al Concello de A Coruña una propuesta técnica sobre la prolongación de la línea 24. El encargado de redactar el documento, según confirmó también Arteixo, es el concello cullerderse, que asegura que ya ultima los últimos detalles para poder presentar la propuesta.

Los alcaldes de Arteixo, Carlos Calvelo, y Culleredo, José Ramón Rioboo, y la conselleira anunciaron que ya tienen un acuerdo y que ahora solicitarán "reuniones formales" con el Concello de A Coruña y la concesionaria del transporte urbano, la Compañía de Tranvías, para "tratar de que A Coruña se sume a este proyecto", según explicó Rioboo.

El regidor arteixán aseguró que el convenio es "más sencillo" porque "no hay líneas de transporte en ese ámbito". "Ahora ya es directamente negociar con la Compañía de Tranvías y el Concello de A Coruña", indicó. La conselleira de Infraestruturas también coincidió y señaló que el convenio de Culleredo y Arteixo es más sencillo que el de autobús a Santa Cristina. En el último caso advirtió de que "el Gobierno gallego no debe poner plazos concretos". "La propuesta implica una parada en la carretera estatal, necesita autorización de Fomento, y no sabemos si estamos afectados por la ampliación del puente de A Pasaxe", afirmó. La conselleira tampoco concretó fechas para el servicio de A Zapateira.

"Déficit" del transporte urbano

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, advirtió de que la posible creación de un consorcio de transporte comarcal podría acarrear que los integrantes tengan que asumir "el déficit" de "ocho a diez millones" de la concesionaria del transporte urbano coruñesa. Estos fondos, en realidad, son los que el Concello destina para cubrir el coste de los bonobuses y descuentos sociales. Tanto A Coruña como la compañía los presentan no como una subvención a la empresa, sino como una ayuda al viajero, para que se beneficie del bonobús.