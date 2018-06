Limpeza da praia de Bastiagueiro, este venres polo Día Mundial dos Océanos

A Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña, Adega e Mar de Fábula, organizan para o próximo venres 8 de maio, con motivo do Día Mundial dos Océanos, unha limpeza simultánea de praias. Un dos areais nos que se actuará será o de Bastiagueiro, entre as 11.30 horas e as 14.00. Esta limpieza tamén se fará nas praias de Caranza en Ferrol e Bens na Coruña. Os concellos destas tres localidades colaborarán na loxística desta acción.

A entidade Mar de Fábula, que leva anos traballando en favor duns océanos limpos de forma desinteresada, pide axuda a todos os que queiran participar nesta limpieza simultánea en calquera dos tres areais. O que queira ser voluntario ten que contactar no correo oma2@udc.es e dar nome, DNI e praia na que vai participar.