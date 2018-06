Oleiros licita la escuela de música ante la demora del tribunal sobre su recurso

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales anuló en noviembre de 2017 la adjudicación del Concello de Oleiros a María Luz Balado la gestión de la Escuela Municipal de Música por un defecto formal, presentar la oferta fuera de plazo. Desde ese momento la dirección de la escuela la realizó la hasta el momento concesionaria, Musicoruña, al prorrogarle el Ayuntamiento el contrato hasta junio de este año, para no interrumpir las clases de los alumnos y perjudicarles. Llegó junio y el Ayuntamiento acaba de sacar a licitación de nuevo la gestión de esta escuela sin esperar a que el Tribunal de Recursos Contractuales resuelva el recurso que presentó contra la anulación de la adjudicación.

El Ejecutivo local justifica esta nueva licitación, por el trámite urgente, en que si no lo hace ahora se perjudicarían a los alumnos ya matriculados para el próximo curso 2018-2019, que verían retrasado el inicio de las clases hasta que se resolviese primero el recurso ante el tribunal, y después la necesaria licitación y adjudicación.

La escuela de música registró 153 matriculados y 63 en lista de espera. El curso escolar comenzará el 1 de septiembre por lo que de no iniciar ahora el expediente administrativo "no sería posible adjudicar este contrato antes del inicio del nuevo curso escolar". El Concello también alega el "retraso muy importante en la tramitación y resolución de los asuntos judiciales" debido a la reciente huelga general de la justicia en Galicia, razón por la que no podía esperar más a sacar este contrato.

El Ejecutivo, que licita el contrato por un año por importe de 319.000 euros y posibilidad de tres prórrogas (cuatro años en total), subraya que la situación de "provisionalidad" de la escuela "no beneficia ni a los alumnos ni al Concello ni a la empresa" que presenta el servicio provisionalmente. El contrato incluye la escuela, la banda, el coro de voces blancas, orquesta de cuerda y de música moderna, y la gestión de los locales de ensayo.