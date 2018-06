Un año de retraso para abordar el peaje de Pastoriza

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró en junio de 2016 que se daría un año para analizar las "posibles alternativas" del trazado del acceso viario al puerto de Langosteira y la supresión del peaje de Pastoriza, en la autopista que enlaza A Coruña con Carballo, la AG-55. Dos años después no ha habido avances. La Consellería de Infraestruturas ni el Ministerio de Fomento han aceptado la propuesta del Concello de Arteixo de que se constituya una mesa de negociación en la que las tres administraciones pongan encima de la mesa las cifras para abordar la eliminación del pago en la AG-55 entre A Coruña y Arteixo. Ante la ausencia de diálogo, el Ayuntamiento ha recurrido a la Audiencia Nacional para intentar lograr la eliminación del peaje.

El propio Feijóo reconoció en 2016 que la opción que se construyó para el acceso a Langosteira no es la más adecuada. "Si volviésemos a empezar no elegiríamos ese trazado", señaló. El Ministerio planificó la construcción del acceso viario a la dársena de Langosteira en dos fases. La primera ya está ejecutada. Se trata de la autovía que empieza en el puerto y desemboca directamente en la AG-55. No dispone de ningún acceso intermedio, con lo que Fomento firmó un convenio con la Xunta en el que acuerda indemnizar a la concesionaria de la AG-55, ya que debe soportar el tráfico de Langosteira sin que haya un cobro directo al usuario. La segunda fase aún no ha salido del papel. El departamento estatal optó en 2014 por construir una carretera convencional entre el actual acceso a la dársena y la tercera ronda. Su longitud es de 2,9 kilómetros y coste estimado es de 27 millones de euros.

Núñez Feijóo defendió que la mejor postura es la de "no volver a empezar", la misma que tomó Fomento. También explicó que de no haber optado por seguir adelante con la propuesta "heredada del Gobierno socialista" no habría "en este momento conexión al puerto exterior con una autovía libre de peaje"

El Concello de Arteixo propuso en 2014 que Fomento destinase los fondos del nuevo vial a eliminar el peaje de Pastoriza. Presentó un informe técnico en el que se establece que el coste de suprimir el pago es de 22 millones de euros. El Gobierno central elevó esta cifra a los 61 millones.

El departamento estatal aprobó de forma definitiva el proyecto de la nueva carretera. El Concello de Arteixo recurrió esta decisión en vía administrativa. Fomento defendió que "se ha ajustado en todo momento a la legalidad" a la hora de descartar la supresión del peaje de Pastoriza y optar por el nuevo vial. El Gobierno local aprobó a finales de mayo recurrir ante la Audiencia Nacional el proyecto. El pleno aprobó la decisión por unanimidad. El Concello ya ha explicado que presentará el contencioso-administrativo antes del día 11 de junio.

La única forma de acceder a la autovía de Langosteira actualmente es a través de la autopista AG-55. El acceso a Langosteira no podría abrirse si no se hubiera firmado el convenio entre Fomento y la Xunta. Feijóo defendió en 2016 que el acuerdo que firmó la Consellería de Infraestruturas "no supone un euro para ningún ciudadano ni para la Xunta, sino que está financiado por el Gobierno de España".