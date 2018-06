Calles de Perillo y Bastiagueiriño cambiarán de sentido

El Concello de Oleiros prepara el cambio de sentido de varias calles en Perillo y Bastiagueiro. En este último caso, la modificación será en la rúa Fieitos en Bastiagueiriño Pequeno, que une la zona de la playa con As Galeras. Es una vía muy estrecha de doble sentido pero no caben dos vehículos al mismo tiempo y además es muy utilizada por vecinos para caminar, y más en el futuro cuando esté ejecutado en la zona el parque natural. Por eso el Concello no ampliará la calle pero sí la dejará de sentido único, solo de subida desde Bastiagueiro a As Galeras.

En este vial solo hay dos casas con vecinos (y un camping) pero aún así hay muchos vehículos que la utilizan. Estos significa que los vecinos de la urbanización As Galeras no podrán bajar por este vial para ir a la playa de Bastiagueiro, tendrán que ir a la rotonda del Haley y dar la vuelta. El Concello enviará próximamente cartas a los vecinos para anunciar este cambio.

También informará así a los vecinos del Alto de Perillo, alertándoles de que "en breve" cambiará de sentido la rúa Fuxeiras, algo que Ángel García Seoane ya había adelantado hace unos meses. Este vial está siendo utilizado por muchos conductores para no dar el rodeo en la Nacional VI al cerrar el cruce de Sol y Mar y prohibir el giro a la izquierda. Optan por coger el viaducto de Copigal y antes de llegar a la rotonda de Santa Cristina, cogen un vial a la derecha y atraviesan el Alto de Perillo.

Los vecinos del entorno ya se quejaron de que son muchos coches y a grandes velocidades los que utilizan este "atajo" y el regidor destacó que para evitar esta "picaresca" dejará la rúa Fuxeiras solo en sentido bajada, por lo que estos conductores ya no podrán subir al Alto de Perillo.

Los vecinos de Fuxeiras podrán acceder a sus casas por los nuevos viales abiertos desde Corredoira das Viñas, que llevan los nombres de Los Satélites y Pucho Boedo. El regidor anunció que a finales de la próxima semana inaugurará la zona verde y estas calles de forma oficial.

En el plazo de un mes además se asfaltará toda la avenida Che Guevara, tras terminar las obras del sifón, y volverán a retomarse las direcciones que se habían cambiado en varias vías del Alto de Perillo y Santa Cristina.