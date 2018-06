La senda y carril bici también conserva 'carballos'

Si la ejecución de la senda peatonal y carril bici en el tramo entre Lamastelle y la rotonda de As Pedreiras han preservado cinco pinos centenarios, que no serán talados as pesar de su volumen y cercanía a la calzada, lo mismo ocurre en media docena de carballos, de menor porte, en el tramo que va de la glorieta de As Pedreiras a la rotonda de Cristo Rey. Son un conjunto de árboles, unos tumbados hacia la vía y otros hacia el interior. La senda de 1,5 kilómetros que ejecuta la Xunta está ya casi finalizada.